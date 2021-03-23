Mimar Sinan Mahallesinde kanal temizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mimar Sinan Mahallesinde kanal temizliği

23.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:26
Mimar Sinan Mahallesinde kanal temizliği

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi üzerinde bulunan su kanalında biriken çöplerin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi üzerinde bulunan su kanalında biriken çöplerin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Mimar Sinan Mahallesi üzerinde bulunan su kanalında biriken katı çöp atıklarının oluşturduğu çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması, çevre ve insan sağlığının korunması için Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Temizlik çalışmaları kapsamında buradaki kanalda biriken çöpler kanaldan çıkarıldı. Çıkarılan çöpler daha sonra kamyonlara yüklenerek çöp toplama merkezine götürüldü.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili bilgi veren Gölbaşı Belediyesi yetkilileri, "Belediye olarak ilçe genelinde insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için sürekli olarak çalışmalar yapmaktayız. Şuanda ekiplerimiz ile Mimar Sinan Mahallesinde bulunan su kanalında temizlik çalışması yapıyor. Tabi iş sadece temizlemek ile olmuyor. Bu konuda vatandaşlarımızın da bize yardımcı olması gerekiyor. Sonuçta çevreyi kirletmekte, korumakta bizim elimizde. Çevremizi temiz tutmak ve korumak için tüm vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mimar Sinan Mahallesinde kanal temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Rasim Öztekin Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mimar Sinan Mahallesinde kanal temizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 14:26:18. #1.16#
title