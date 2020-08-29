Mimar Sinan'ın vasiyeti yerine getirildi
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Mimar Sinan'ın vasiyeti yerine getirildi

Mimar Sinan'ın her sene muharrem ayının 10. gününde Süleymaniye Camisi civarındaki evinde aşure hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması vasiyeti üzerine Gürsoy Vakfı'nca kazanlarda pişirilen aşure vatandaşlara dağıtıldı.

29.08.2020 15:38 | Son Güncelleme: 29.08.2020 15:46

Mimar Sinan'ın her sene muharrem ayının 10. gününde Süleymaniye Camisi civarındaki evinde aşure hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması vasiyeti üzerine Gürsoy Vakfı'nca kazanlarda pişirilen aşure vatandaşlara dağıtıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Gürsoy Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Gürsoy ve beraberindekiler, ilk olarak Mimar Sinan'ın kabrine giderek dua etti. Daha sonra Şentop ve Gürsoy, aşure dağıtımı için Süleymaniye Camisi'nin yanındaki alana gelerek vatandaşlara ikramda bulundu.

Program sonunda Şentop, gazetecilere muharrem ayının 10. gününde Mimar Sinan için okunan hatmin duasını yaptıklarını ve vasiyetini yerine getirdiklerini söyledi.

İnsanlık tarihinde önemli olayların muharrem ayının 10. gününde gerçekleştiğini aktaran Şentop, "10. muharremin, aşure gününün hatırlanması daha çok üzücü olayla fecaatla alakalı. Peygamber efendimizin çok kıymet verdiği torunu Hz. Hüseyin efendimizin şehit edildiği, toplulukla beraber şehit edildiği bir olay." dedi.

Hz. Hüseyin'in bir iktidar mücadelesinde insanların ne kadar vahşileşebileceğini gösteren bir olayla şehit edildiğini dile getiren Şentop, şöyle konuştu:

"Hz. Hüseyin ahlakın ilkelere, esaslara, Kur'an-ı Kerim'e, hakka tabi olmanın sembolüdür. Kendisi hak uğruna şehit olurken dik durmanın bir örneğini de bize göstermiş oldu. Ben muharrem ayını ve aşure gününü tebrik ediyorum. Hz. Hüseyin'in ızdırabını, acısını bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Bunun birleştirici bir takım sonuçlara yorumlanması lazım. Böyle bir olay bizi Müslümanlar olarak birleştiren bir anlayışa ulaştırmalıdır."

"İnşallah bunu kıyamete kadar devam ettiririz"

Gürsoy Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Gürsoy da Süleymaniye Camisi'nin restorasyonunu bitirdikten sonra Mimar Sinan'ın vasiyetini bulduklarını söyledi.

Vasiyetinde cami görevlilerinin kendisi için hatim okumasını ve aşure dağıtılmasını istediğini anlatan Gürsoy, şöyle konuştu:

"Bu yıllarca yapılmış sonra inkıtaya uğramış. Biz caminin restorasyonunu yaparken Dr. Süleyman Göncüoğlu hocam bana bu vakfiyeyi getirdi. Ben de bu vakfiyeyi kendi vakfımızın senedine yazarak ömür boyu bu işi yapmak üzere arkadaşları görevlendirdim. Her yıl muharremin 10. gününde cami görevlileri birer hatim okuyor. Okudukları hatmin duasını beraber türbede yapıyoruz ve daha sonra burada fakir fukara ve misafirlere aşure, yemek dağıtıyoruz. İnşallah kıyamete kadar bunu devam ettiririz."

Mimar Sinan'ın vasiyeti yerine getirildi

Kaynak: AA

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