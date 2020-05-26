Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye, toplu ibadete hazır
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Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye, toplu ibadete hazır

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde 29 Mayıs'ta cuma namazı ile başlayacak toplu ibadet için son hazırlıklar tamamlandı.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye, toplu ibadete hazır
26.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:08

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde 29 Mayıs'ta cuma namazı ile başlayacak toplu ibadet için son hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 2,5 ay sonra cemaatle buluşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen caminin imam hatibi Yusuf Serenli, "Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Sanki ilk defa göreve başlıyormuşuz heyecanı var" dedi.

Türkiye genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan normalleşme süreci kapsamında Edirne ve Türkiye'nin simge konumundaki ibadet merkezlerinden Selimiye Camii'nde, 29 Mayıs'da cuma namazı ile başlayacak toplu ibadet için hazırlıklar son aşamaya geldi. İlk  etapta öğle, ikindi ve cuma vakit namazlarının kılınabileceği tarihi camide, halılar temizlenirken, tüm ibadet edilen noktalar da dezenfekte edildi. Tespihlerin kaldırıldığı caminin iç kısmında sterilizasyon çalışmaları tamamlanırken, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye cuma günü öğle namazıyla cemaatine kapılarını açacak. Selimiye Camii imam hatibi Yusuf Serenli büyük heyecan yaşadıklarını söyleyerek, 2.5 ay sonra toplu ibadete başlayacakları cuma namazının ise salgın önlemleri kapsamında caminin avlu ve bahçesinde kılınacağını dile getirdi.

'MASKESİZ CAMİYE GİRİŞ OLMAYACAK'Toplu ibadet konusunda tüm önlemleri aldıklarını söyleyen Serenli, "Yaklaşık 2.5 buçuk ay sonra camilerde tekrar cemaatimizle buluşacağız, cemaatimize namazlarımızı kıldırıyor olacağız. Bununla ilgili tedbirler aldık. Şöyle ki; öncelikle cami içerisinde temizliğimizi sil baştan yaptık. Hem alt kattaki hem de üst kattaki halılarımızı temizledik. Yaklaşık 2 gündür bu temizliğimiz devam etti. Namaz kılınabilen tüm bölümleri dezenfekte ettik. Bunların dışında cami içerisindeki tespihleri kaldırdık. Malumunuz olduğu üzere kendi seccadesiyle gelecek vatandaşlarımız. Kesinlikle maskesiz cami içerisine girişler olmayacak" dedi.'CUMA NAMAZI AVLU VE BAHÇEDE KILINACAK'İlk namaz olan cuma namazının caminin bahçesi ve avlusunda kılınacağını dile getiren Serenli, "Bununla birlikte 29 Mayıs'ta cuma namazı için camimizin avlusu ve bahçeleri kullanılacak. Bahçemizde, önlemleri alarak, fiziki mesafeyi koruyarak cemaatimize hizmet vereceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Cemaatimizin daha sağlıklı ibadetlerine devam edebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.'SANKİ YENİ GÖREVE BAŞLIYOR GİBİ HEYECANLIYIZ'Yeniden cemaatle namaz kılacak olmanın büyük heyecanını yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Serenli, şu ifadeleri kullandı: "5 bin kişinin aynı anda cuma kıldığı veya 30 bin kişinin burada Kadir Gecesi'nde ibadet ettiğini düşünürsek çok değişik geldi bu süreç. Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Sanki ilk defa göreve başlıyormuşuz heyecanı var bizde. Tabi bütün alınan tedbirler insanların sağlığı için alınan tedbirler. Boş yere camileri kapatıp siz evde kılın denilmedi. Bunlar insanımızın sağlığı için alınan önlemlerdi. Ama yaklaşık 2,5 aydan sonra bir cuma namazıyla cemaatimize kavuşacağız, bunun için de mutluyuz." 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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