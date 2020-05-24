Mimar Sinan'ın 'Ustalık Eseri'nde bayram sabahı tekbir sesleri
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Selimiye Cami'nde, Ramazan Bayramı sabahı bir ilk gerçekleşti.
24.05.2020 07:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 07:18
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Selimiye Cami'nde, Ramazan Bayramı sabahı bir ilk gerçekleşti. Pandemi nedeniyle bayram namazı kılınamayan ve ibadete kapalı olan Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği eşsiz mabette tekbir sesleri yükseldi. - EDİRNE
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: İHA