Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" düzenli olarak dezenfekte ediliyor Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Edirne Valiliği koordinasyonundaki İl Özel İdaresine bağlı ekipler, salgınla mücadelede elde edilen başarının ardından ibadethanelerin yeniden açılmasıyla bu alanlarda çalışmalarını sıklaştırdı.

Öğle ve ikindi namazlarının cami içinde, cuma namazının ise bahçede kılındığı Selimiye Camii'nde çalışmalarını düzenli olarak sürdüren ekipler, vatandaşların sağlığını koruyacak önlemler alıyor.

Selimiye'nin iç ve dış mekanlarında günlük mesai harcayan ekipler, camiyi ibadet ve ziyaret için hijyenik hale getiriyor.

Ekipler diğer camileri de düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Kaynak: AA