Mimar Sinan'ın Kocaeli'deki eseri yeniden ibadete açılacağı günü bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mimar Sinan'ın Kocaeli'deki eseri yeniden ibadete açılacağı günü bekliyor

10.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:50
Mimar Sinan'ın Kocaeli'deki eseri yeniden ibadete açılacağı günü bekliyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1579 yılında yapılan Mimar Sinan'ın eseri Pertev Mehmet Paşa Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda aslına uygun restore edilerek cemaatle buluşacak.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1579 yılında yapılan Mimar Sinan'ın eseri Pertev Mehmet Paşa Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda aslına uygun restore edilerek cemaatle buluşacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan, kentin ticari ve idari merkezine yakın bir konumda yer alan ve halk arasında "Yeni Cuma Camisi" olarak anılan cami, vasiyeti üzerine Sultan II. Selim'in veziri Pertev Mehmet Paşa adına yaptırıldı.

Kitabesine göre 1579 yılında tamamlanan Mimar Sinan'ın eseri olan cami, Pertev Mehmet Paşa külliyesine ait bulunuyor. Hamam, şadırvan, sıbyan mektebi, çeşme, imaret, kervansaraydan oluşan külliyeden bugüne cami, çeşme, sıbyan mektebi, şadırvan ve hamam kalıntısı ulaştı.

Külliyeyi oluşturan yapıların onarımları, 1719, 1764, 1858 ile 1952-1961 yıllarında ve 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrası gerçekleştirildi.

İnşaatında kesme taş malzemesi kullanılan, avlu içinde cami giriş aksı hizasında onikigen şadırvan bulunan tek kubbeli ve tek minareli caminin, son olarak 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Çimento müdahaleler titiz çalışmalar sonucunda tarihi yapıdan uzaklaştırıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, restorasyon çalışmaları öncesinde hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, koruma kurulu tarafından onaylandı.

Restorasyon yapım ihalesinin ardından çalışmalara 25 Eylül 2017'de başlandı.

Restorasyon çalışmaları sırasında, tarihi yapıya daha önceden çimentoyla yapılan müdahaleler olduğu belirlendi. Çimento müdahaleler, titiz çalışmalar sonucunda tarihi yapıdan uzaklaştırıldı ve onaylı projeye göre özgün malzemeyle yenilendi.

Restorasyon sürecinde camide yapılan çalışmalar

Taşıyıcı niteliğini yitirmiş minare sökülerek yeniden aslına uygun yapıldı. Şadırvanda yapılan beton imalatlar kaldırılarak aslına uygun hale getirildi.

Sonradan yapılmış ve zarar veren beton imalatların söküldüğü yapıda, cami kubbesindeki çalışmalar sırasında ortaya çıkan orijinal kalem işleri tekrar canlandırıldı.

Cami duvarları ve yer döşemeleri aslına uygun tamir edilerek yenilendi.

Camiyle ilgili bugüne kadar sıva raspaları yapılıp muhdes (sonradan yapılmış bölümler) yapılardan kurtarıldı, cami çatısındaki kurşunların tamamı değiştirilerek yenilendi.

Statik olarak tehlikeli olan minarenin kaideye kadar sökülüp yeniden inşa edildiği yapıda, içinde ve son cemaat mahallinde olan ve ortaya çıkan özgün kalem işleri ihya edildi.

Ayrıca caminin özgün kapı ve kepenkleri elden geçirilerek ihya edildi, elektrik mekanik altyapısı yenilendi.

Caminin çevre duvarında restorasyon projesine uygun müdahaleler yapıldı, avludaki şadırvan elden geçirildi ve peyzaj düzenlenmesine başlandı.

Kalem işlerinin tamamlanması, iç kısımdaki yer döşemesinin yapılması, elektrik ve mekanik tesisat montajı gibi işlemlerle restorasyon çalışmasının bitirilmesinin ardından caminin, ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Kate Middleton Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Bayram İsmail Kartal Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Türk Kongre Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mimar Sinan'ın Kocaeli'deki eseri yeniden ibadete açılacağı günü bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 13:01:51. #1.15#
title