Mimar Sinan Anaokulu ve Emine Şerife Hanım Anaokulundan "Simitler Bizden Çaylar Sizden" Etkinliği

ÇAY, AFYON (Habermetre) - Mimar Sinan Anaokulu tarafından yürütülen "Eko-Okul" ve "Okullarda Orman" projeleri kapsamında sonbaharın son günlerinde, kış aylarının başında olduğumuz şu günlerde, çocukların doğa ile iç içe olmaları, doğada görünen değişiklikler hakkında fikir sahibi olmaları adına Mimar Sinan Anaokulu ve Emine Şerife Hanım Anaokulu olarak "Simitler Bizden Çaylar Sizden" sloganıyla Erzincan Şeker Fabrikası bahçesinde Sonbahar Yürüyüşü ve sonrasında Çay-Simit Molası vererek etkinliklerini tamamladılar. Etkinlikte Milli Eğitim Şube Müdürlerinden Abdulvahap TERECE ve Fikret AYAZ da yer aldı. Etkinliğe katılan veliler ve öğrenciler, bu etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini ve bu tür etkinliklerin memnuniyet verici olduğunu belirttiler. Mimar Sinan Anaokulu idareci ve öğretmenleri, "Simitler Bizden, Çaylar Sizden" etkinliği için ev sahipliği yapan Erzincan Şeker Fabrikası'na, etkinliğe katılım gösteren şube müdürlerine ve tüm veli ve öğrencilerimize teşekkür ettiler.

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