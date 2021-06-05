Mimar olacak çocuk başkanla buluştu

Mimar olmak isteyen 4. sınıf öğrencisi Ayşe Melis Akpınar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile bir araya gelerek hedefleri doğrultusunda bilgi aldı.

Mimar olmak isteyen 4. sınıf öğrencisi Ayşe Melis Akpınar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile bir araya gelerek hedefleri doğrultusunda bilgi aldı.

Canaydın İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ayşe Melis Akpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin organizasyonuyla Başkan Turgay Erdem ile görüştü. Çevrimiçi etkinlikte Turgay Erdem'e mimar olmak istediğini belirten Akpınar, bilgi almak istedi. Kendisi de mimar olan Başkan Turgay Erdem, Ayşe Melis'i makamına davet etti. Ayşe Melis Akpınar ve ailesi Başkan Turgay Erdem ile bu kez Nilüfer Belediyesi Halk Evi'ndeki makamında bir araya geldi. Hedefleri ve okul hayatı hakkında Başkan Erdem'e bilgi veren Akpınar, mimarlık mesleğiyle ilgili bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turgay Erdem ise Ayşe Melis Akpınar'a mimarlık mesleği hakkında merak ettikleri üzerine bilgi verdi. Hedef koyması ve bu yönde ilerlemesi için öğütler veren Başkan Erdem, gelecek nesillere güvendiklerini belirtti. Nilüfer Belediyesi'nin çocuklara yönelik çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Erdem, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette hazır bulunan anne Kadriye Akpınar, baba Ersel Akpınar ve ablası Pınar Akpınar da Başkan Turgay Erdem'e teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı