Mimar İkbal Ulaş, Ruhsatlı Yapıların Önemini Anlattı

Doğu bölgelerinde belediyelerin ruhsatlı yapılar konusunda sıkıntılara sebebiyet verdiğini söyleyen Mimar Ulaş, ruhsatın her alanda sahibine avantajlar sağladığının altını çizdi.

"Mülkün Devlet Tarafından Tanınmamasıdır"

"Belediyemizin halkına yapmış olduğu en büyük sıkıntılardan birisi bu ruhsat olayına göz yumması oldu" diyen Mimar M. İkbal Ulaş, ruhsatın önemini şöyle anlattı: "Belediyenin halkı düşündüğü düşünülebilir ama aslında en büyük darbelerden bir tanesidir. Kendi mülkünün devlet tarafından tanınmamasıdır. Ruhsatlı ve ruhsatsız yapılar arasındaki farkları iyi okumak lazım. Ruhsatlı ev demek tanınan bir mülk demek, bankaya gittiğinde ruhsatsız eve bir değer biçilmez. Ruhsatlı ev sayısı çok düşük, geçmişten gelen bir ruhsata göz yumma var"

"5-10 Bin TL Fiyat Farkı Var"

Mimari çalışmalarını da paylaşan Ulaş, "İnsanlar geliyorlar ve ruhsat parasına şaşırıyorlar. Bu yeni yeni oturacak. Biz mimariyi çizip kat sayısına, alana göre belirlemeler ve sınırlamalar yapıyoruz. Sonra mimari çıkartılıyor. İnşaat mühendislerine gönderiliyor onlar da zemin değerlerine bakıyor, onay verildikten sonra elektrik ve mekanik projelerini çiziyoruz. Mevcut yapı ile sıfırdan başlanmış bir proje ya da yapı arasında 5-10 bin TL arasında bir fark var. Laboratuar devreye giriyor, yapı performansını alıyoruz bu değerleri çizip, çıkarttıktan sonra sanal ortamda performans analizini alıyoruz ve ruhsatlandırma işlemine başlıyoruz."

"Kentsel Dönüşüme de Girmiyor"

Ulaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Ruhsatlı ev, kentsel dönüşüm kısmına girebiliyor, ruhsatsız ev devlet tarafından sayılmadığı için kentsel dönüşüme de girmiyor. Ruhsat her kısımdan çok önemli, bizim sektörümüzde aktif çalışan 5-6 mimar var. Mimarlar Odası Muş Şubesi Yönetim Kurulundayım aynı zamanda oradan bir örnek vereceğim ruhsatlı yapı sayısı 6-7 bin civarındaydı. Şuanda 15 bine ulaştım. 20 bine de ulaşacak gibi görünüyor."