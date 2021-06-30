Mimar adaylarından Buca Tren İstasyonuna hayat veren dokunuş
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Mimar adaylarından Buca Tren İstasyonuna hayat veren dokunuş

Mimar adaylarından Buca Tren İstasyonuna hayat veren dokunuş
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Kültür Sanat

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri, atıl durumdaki tarihi Buca Tren İstasyonu'nun restorasyonu ve yeniden kullanımı için bir iç mekan tasarım projesi gerçekleştirdi.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri, atıl durumdaki tarihi Buca Tren İstasyonu'nun restorasyonu ve yeniden kullanımı için bir iç mekan tasarım projesi gerçekleştirdi.

İzmir'de Alsancak Garı, Elektrik Fabrikası, TMO Siloları, Tekel Fabrikası, Süngükaya ve Sarpıncık Deniz Fenerleri gibi tarihi yapıları farklı işlevlerle tasarlayan mimar adayları, son olarak 1872 yılından 2006 yılına kadar 134 yıl hizmet veren, halen atıl durumdaki tarihi Buca Tren İstasyonu için tasarımlara imza attı.

İstanbul MEF Üniversitesinin de destek verdiği çalışmayla istasyonun yanı sıra Buca ile Şirinyer'i birbirine bağlayan eski demiryolu hattı üzerinde "Çizgisel Bir Demiryolu Parkı" da tasarlandı.

Projenin tanıtımı için Alsancak Garı içerisinde bulunan tarihi Atatürk Vagonu önünde düzenlenen programda konuşan TCDD 3. Bölge Müdürü Ergün Yurtçu, tarihe tanıklık etmiş bu yapıların gelecek nesillere aktarılmasını çok önemsediklerini, bu yöndeki çalışmalara içtenlikle destek verdiklerini ifade etti.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav ise kentteki tarihi mekanların yeniden işlev kazanmasını umduklarını, bu konuda gurur veren çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Toplantıda proje sunumlarının ardından ziyaretçiler tarihi Atatürk Vagonunu ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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