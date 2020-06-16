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Milyonluk villa Bitcoin ile satıldı

Antalya'da mayıs ayında değeri milyon lirayı bulan villa Bitcoin ile satıldı.

Milyonluk villa Bitcoin ile satıldı
16.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:24

Antalya'da mayıs ayında değeri milyon lirayı bulan villa Bitcoin ile satıldı. Müşteri, konuta gelmeden canlı yayın yapılarak villayı gezdi. Alıcı ve satıcı video konferans ile bir araya gelerek pazarlık yaptı. Satışa aracılık eden gayrimenkul şirketi yöneticisi Bayram Tekçe, "Drone ile konutun detaylı çekimlerini yapıp müşterimize ilettik. Türkiye'de Bitcoin ile yapılmış en yüksek değerli gayrimenkul satışı oldu" dedi.

Koronavirüs salgını dijitalleşmeyi hızlandırdı. Diğer sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de yeni normal olarak tanımlanan süreçte teknoloji kullanımı arttı. Gayrimenkul şirketi Antalya Homes Emlak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, "Koronavirüsten sektörümüz de etkilendi. Teknoloji kullanımı artarken, yenilikçi yöntemler hayata geçirdik. Konut ve ofislerin sanal turlarla gezdirilmesi, satın alma ve tapu işlemlerinin çevrimiçi platformlarda gerçekleştirilmesi sektörün yeni normali oldu. Yeni normale uygun çözümler geliştirilirken bir yandan da kripto paralar gayrimenkul satın alımında yaygınlaşmaya başladı" diye konuştu.

"EN YÜKSEK DEĞERLİ SATIŞ OLDU"

Mayıs ayında Antalya'da değeri milyon lirayı bulan villayı Bitcoin ile sattıklarını söyleyen Tekçe, "Şimdiye kadar Türkiye'de Bitcoin ile yapılmış en yüksek değerli gayrimenkul satışı oldu. Bitcoin'in üretim hızı yavaşlatılarak, piyasada arz dengesi yaratılması ve bir değişim ya da yatırım aracı olarak daha da değerlenmesi için 11 Mayıs'ta gerçekleşen yarılanma işlemi (halving) emlak satışlarını hızlandırdı. Yarılanmayı takip eden ilk hafta Bitcoin değeri yeniden 10 bin dolar seviyelerine yükseldi. Yarılanma sonrası Bitcoin fiyatlarındaki artışın etkisi ile yatırımcılar kar satışları yaptı. Bu kar satışları emlak satışlarına da artış olarak yansıdı" ifadelerini kullandı.

"PROPTECH UYGULAMALARI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR"

Gayrimenkul teknolojisi diye adlandırılan PropTech uygulamalarının da olumlu etkisini gördüklerini dile getiren Tekçe, "Gayrimenkul satışında müşterimizin tercih etmiş olduğu konut için canlı yayında keşif turu yaptık. Drone ile konutun detaylı çekimlerini yapıp müşterimize ilettik. Sonrasında alıcı ve satıcıyı canlı video konferans ile bir araya getirerek son pazarlıkları tamamladık. Konutun Bitcoin ile ödemelerinde de aracılık ettik. Yenilikçi gücümüzle PropTech alanında da sektörde öncü olmaya devam ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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