Milyonluk manzaralı evlerde bedava oturuyorlar
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Milyonluk manzaralı evlerde bedava oturuyorlar

Milyonluk manzaralı evlerde bedava oturuyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da karavanlarını deniz kıyısına çeken vatandaşlar, denize sıfır bedava tatil yapıyor.

Bursa'da karavanlarını deniz kıyısına çeken vatandaşlar, denize sıfır bedava tatil yapıyor.

Mudanya ilçesinde dolgu alanı karavancıların akınına uğradı. Pandemiyi fırsat bilenler, karavanlarını Mudanya ilçesindeki park alanına çekerek denize sıfır tatili bedavaya yapıyor. Deniz kenarına çektikleri karavanlarında dalga sesleri eşliğinde uyuyan vatandaşlar, evleri yerine günlerini deniz kıyısına park ettikleri karavanlarda geçiriyor. Burada sıkı dostluklar kuran karavancılar, araçlarının önüne kurdukları masalarda dostlarıyla denize karşı tavla oynayıp keyifli vakit geçiriyor.

Burada vakit geçirmenin çok keyifli olduğunu ifade eden Selçuk Gündüz, "Biz burada denize sıfır tatilimizi yapıyoruz. Burada çok sayıda karavancı arkadaş var. Evlerimizde kalmıyor, burada denize sıfır bedava tatil yapmanın keyfini çıkartıyoruz. Burada devamlı kalanlar, hafta sonu gelen arkadaşlar da var. Bilhassa hafta sonu burası dolup taşıyor. Burada dalga sesiyle uyuyup deniz sesiyle uyanıyoruz. Deniz kıyısına attığımız masalarda çayımızı yudumlayıp yemeğimizi yiyoruz. Biz burada hayatın tadını çıkartıyoruz" dedi. - BURSA

Milyonluk manzaralı evlerde bedava oturuyorlar
Milyonluk manzaralı evlerde bedava oturuyorlar
Milyonluk manzaralı evlerde bedava oturuyorlar
Milyonluk manzaralı evlerde bedava oturuyorlar
Milyonluk manzaralı evlerde bedava oturuyorlar
Milyonluk manzaralı evlerde bedava oturuyorlar
Milyonluk manzaralı evlerde bedava oturuyorlar
Milyonluk manzaralı evlerde bedava oturuyorlar
Milyonluk manzaralı evlerde bedava oturuyorlar
Milyonluk manzaralı evlerde bedava oturuyorlar
Milyonluk manzaralı evlerde bedava oturuyorlar
Milyonluk manzaralı evlerde bedava oturuyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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