Milyonluk Futbolcu Boateng'in Yeni Arabası Şaşırttı

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta kariyerini sürdüren Kevin Prince Boateng, yaşam felsefesini değiştirdi.

Astronomik rakamlara aldığı spor arabalara binen Ganalı yıldızın son aracı görenleri şaşırttı.

88 BİN LİRAYA ARABA ALDI

Daily Mail'de yer alan habere göre; daha önce otomobillere çok fazla para ödediğini itiraf eden Boateng, 17 bin euro değerinde FIAT 500'le görüntülendi.

(Skorer)