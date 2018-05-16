Milyonluk Futbolcu Boateng'in Yeni Arabası Şaşırttı

NOLMUŞ YANİ?EZELİ RAKİBİMİZ OSTERSUNDSUN DEĞERİ DE 16 BİN AVROYDU. . AMA ADAMLAR BİZE TOPU GÖSTERMEDİ.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta kariyerini sürdüren Kevin Prince Boateng, yaşam felsefesini değiştirdi.
Astronomik rakamlara aldığı spor arabalara binen Ganalı yıldızın son aracı görenleri şaşırttı.
88 BİN LİRAYA ARABA ALDI
Daily Mail'de yer alan habere göre; daha önce otomobillere çok fazla para ödediğini itiraf eden Boateng, 17 bin euro değerinde FIAT 500'le görüntülendi.
(Skorer)