Milyonluk Futbolcu Boateng'in Yeni Arabası Şaşırttı

Bir dönem ismi Galatasaray'la da anılan Kevin Prince Boateng, "Geçmişte arabalara çok para ödedim" demişti. Ganalı futbolcu, şimdi 17 bin euroluk arabaya biniyor.

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta kariyerini sürdüren Kevin Prince Boateng, yaşam felsefesini değiştirdi.

Astronomik rakamlara aldığı spor arabalara binen Ganalı yıldızın son aracı görenleri şaşırttı.

88 BİN LİRAYA ARABA ALDI

Daily Mail'de yer alan habere göre; daha önce otomobillere çok fazla para ödediğini itiraf eden Boateng, 17 bin euro değerinde FIAT 500'le görüntülendi.

(Skorer)

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YORUMLAR (7)

  • BAŞŞAKŞEHİRLİ:
    NOLMUŞ YANİ?EZELİ RAKİBİMİZ OSTERSUNDSUN DEĞERİ DE 16 BİN AVROYDU. . AMA ADAMLAR BİZE TOPU GÖSTERMEDİ.
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  • FARKLİ:
    Mutevazilik dimi Firma reklam amacli vermis olmasin Benim arabamla su kadar sure suralarda gorun Al sana bu kadar para :-)
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  • FARK:
    Firma reklam amacli vermis olmasin Benim arabamla su kadar sure su muhitlerde gorun Su kadar para
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  • FUTBOLCUSEVER:
    BANKAN DA 10 MİLYON DOLARIN OLSUN. KULLANDIĞIN ARABA ŞAHİN OLSUN. ÖNEMLİ OLAN HESAPTAKİ PARA ARABA HER ZAMAN HER YERDE ALINIR
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