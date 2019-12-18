Milyonluk banka vurgununun iddianamesi hazırlandı

18.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:23

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, banka şubesinden ve iş insanlarından yaklaşık 100 milyon TL dolandırdığı suçlamasıyla ortadan kaybolduktan sonra İzmir'de yakalanan banka müdürü Arif İmamoğlu'nun yanı sıra, 13 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, dolandırıcılığa konu rakamın 100 milyon TL değil, 29 milyon 986 bin TL olduğu belirtildi. 14 sanık hakkında 6 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi.

Alanya'da, 29 Ağustos'ta müdürlüğünü yaptığı banka şubesinden 'Bir müşteri ziyaretine gidiyorum' diyerek ayrılan Arif İmamoğlu, mesai bitimine rağmen dönmeyince çalışma arkadaşları durumdan şüphelendi. Yapılan araştırmada Arif İmamoğlu'nun 'Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum' diyerek bazı döviz büroları ile iş insanlarını yaklaşık 100 milyon TL dolandırdığı ileri sürüldü. Bunun üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, polis de Arif İmamoğlu'nun yakalanması çalışma başlattı.

Özel ekip kuran Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Arif İmamoğlu'nun, İzmir'in Torbalı ilçesinde amcası İ.İ.'nin yanında olduğunu tespit etti. İzmir ile Alanya polisi, teknik ve fiziki takibin ardından Arif İmamoğlu'nun Yunanistan'a kaçmak için A.Y.O. ile buluşacağını belirledi. Torbalı'daki bir kafeye baskın düzenleyen ekipler, Arif İmamoğlu, amcası İ.İ. ile kaçması için kendisine yardım ettiği iddia edilen 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda TL, döviz ve tabanca ele geçirildi. 4 şüpheli, Alanya'ya getirildi. Soruşturma devam ederken, Arif İmamoğlu ile birlikte şüpheli sayısı 14'e yükseldi. İmamoğlu, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer 13 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.RAKAM 100 MİLYON TL DEĞİLAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, dolandırıcılığa konu rakamın 100 milyon TL değil, 29 milyon 986 bin TL olduğu belirtilirken, para transferinin nasıl gerçekleştirildiği de anlatıldı. İddianamede, sanık Arif İmamoğlu'ndan haber alınamaması üzerine banka şubesi kasasında yapılan sayımda 29 milyon 986 bin 853 lira kasa noksanı tespit edildiği, Arif İmamoğlu'nun parayı kendisi ve üçüncü kişiler çıkarına kullanarak zimmetine geçirdiği kaydedildi.Kasa noksanının oluşumunda sanık Arif İmamoğlu'nun, şube içindeki bazı kişiler ve döviz bürolarıyla girdiği borç- alacak ilişkisiyle döviz alım- satım işlemlerinin etkili olduğu belirtilen iddianamede, bu işlemler sırasında birtakım kişilerin şubeye çanta veya torbalarla yüklü miktarda para getirip götürdükleri kaydedildi. Şüpheli işlemlerin çoğunun banka kayıtlarına bilerek ve isteyerek yansıtılmadığı belirtilen iddianamede, bu ilişki ağı içindeki döviz bürosu sahip ve çalışanlarının da uydurma firma ve kişilerin hesaplarına para yatırma ve çekme işlemleri gerçekleştirdikleri vurgulandı.Banka müdürü Arif İmamoğlu'nun, para yatırma, çekme ve EFT işlemlerinin, banka çalışanı sanıklar H.U., S.K.T. ve E.Y'ye verdiği talimatla yerine getirildiği kaydedilen iddianamede, şube müdürünün personeli ikna ederek üstlerinde baskı kurarak kasa farkı fişi düzenlenmesine engel olduğu, personelin ise şube kasasındaki noksanı ilgili genel müdürlük birimlerine bildirmeyerek gizledikleri, bu şekilde eylemleriyle zimmet suçunun açığa çıkmasını engellemek amacıyla hileli davranışlarda bulundukları aktarıldı.Teftiş Kurulu raporlarında sanık İmamoğlu'nun bazı döviz bürosu sahipleri, şirket ve kişilerle para alışverişi, döviz alım-satım işini gerçekleştirdiği, işlemler sırasında Arif İmamoğlu ve diğer sanıkların para sirkülasyonunun zaman zaman 15-20 milyon TL'yi bulduğu kaydedilen iddianamede, bu şekilde sanıkların kur farkından yüksek meblağda kar elde ettikleri, banka müdürünün bu alım-satımları bankanın kayıtlarına resmi olarak geçirmediği vurgulandı.İddianamede, döviz bürolarının kurumlar vergisi beyannameleri incelendiğinde, suç tarihlerindeki net satışlarında, bir önceki yıla göre yüzde 60 ile yüzde 100 oranında artış olduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede, sanık Arif İmamoğlu'nun paranın bir kısmını kardeşi ve amcasına gönderdiği kaydedildi. İddianamede, sanık İ.İ, A.Y.O. ve A.G'nin, Arif İmamoğlu'nun olay sonrası kaçmasına aracılık ettiği, yollarda yakalanmaması için araç ve yer imkanı sağladıkları kaydedildi.

İddianamede, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 14 sanığın, 6 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: DHA