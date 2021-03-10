Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: "Milyonluk aracım yerle bir oldu, her gün sürekli haberlerdeyiz"
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Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: "Milyonluk aracım yerle bir oldu, her gün sürekli haberlerdeyiz"

10.03.2021 23:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 23:56

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: "Milyonluk aracım yerle bir oldu, her gün sürekli haberlerdeyiz" Milyonluk aracıyla bariyerlere çarparak durabildi Kadıköy'de lüks Ferrari marka otomobiliyle trafikte ilerleyen sürücü yağış sonrası kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini...

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: "Milyonluk aracım yerle bir oldu, her gün sürekli haberlerdeyiz"

Milyonluk aracıyla bariyerlere çarparak durabildi

İSTANBUL - Kadıköy'de lüks Ferrari marka otomobiliyle trafikte ilerleyen sürücü yağış sonrası kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü " Milyonluk aracım yerle bir oldu. Her gün her an haberledeyiz" dedi.

Olay, D-100 karayolunda Maltepe istikametinde Yenisahra mevkinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 SS 385 plakalı lüks Ferrari marka araç sürücüsü yağış sonrası kayganlaşan zeminde hız yaparak direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlerle çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kazada yaralanan kişiye müdahale ederek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Yaşanan kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 1 kişi hafif yaralandı. Lüks araçta maddi hasar meydana gelirken, milyonluk araç sürücüsü, " Milyonluk aracım yerle bir oldu. Her gün, her an haberdeyiz" diye tepki gösterdi.

" Her zaman sürekli haberlerdeyiz "

Lüks Ferrari aracıyla kaza yapan sürücü, Yağmur yağışı sonrası ayağımızın altından gitti araba, aşırı hız yoktu güçlü araba olunca kaydı. Yanımda oturan arkadaşım hafif yaralandı, hastaneye kaldırdılar. Milyonluk arabam yerle bir oldu. Ne yapayım ben, her gün her an sürekli haberlerdeyiz" diye konuştu.

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: 'Milyonluk aracım yerle bir oldu, her gün sürekli haberlerdeyiz'
Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: 'Milyonluk aracım yerle bir oldu, her gün sürekli haberlerdeyiz'
Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: 'Milyonluk aracım yerle bir oldu, her gün sürekli haberlerdeyiz'
Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: 'Milyonluk aracım yerle bir oldu, her gün sürekli haberlerdeyiz'
Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: 'Milyonluk aracım yerle bir oldu, her gün sürekli haberlerdeyiz'
Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: 'Milyonluk aracım yerle bir oldu, her gün sürekli haberlerdeyiz'
Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: 'Milyonluk aracım yerle bir oldu, her gün sürekli haberlerdeyiz'
Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: 'Milyonluk aracım yerle bir oldu, her gün sürekli haberlerdeyiz'
Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: 'Milyonluk aracım yerle bir oldu, her gün sürekli haberlerdeyiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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