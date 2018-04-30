Milyonları İlgilendiren Tasarı TBMM'de
Vergi ve prim borçları, emeklilere ikramiye, imar barışı, yaşlılık aylığının artırılması, Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlerin okullarına dönme imkanı gibi düzenlemeleri içeren kanun tasarısı TBMM'ye sunuldu.
Vergi ve prim borçları, emeklilere ikramiye, imar barışı, yaşlılık aylığının artırılması, Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlerin okullarına dönme imkanı gibi düzenlemeleri içeren kanun tasarısı TBMM'ye sunuldu.
Kaynak: Dunya.com