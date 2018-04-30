Milyonları İlgilendiren Tasarı TBMM'de

Vergi ve prim borçları, emeklilere ikramiye, imar barışı, yaşlılık aylığının artırılması, Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlerin okullarına dönme imkanı gibi düzenlemeleri içeren kanun tasarısı TBMM'ye sunuldu.

Milyonları İlgilendiren Tasarı TBMM'de

Vergi ve prim borçları, emeklilere ikramiye, imar barışı, yaşlılık aylığının artırılması, Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlerin okullarına dönme imkanı gibi düzenlemeleri içeren kanun tasarısı TBMM'ye sunuldu.

Kaynak: Dunya.com

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