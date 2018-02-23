Milyonları İlgilendiren KDV Düzenlemesi TBMM'ye Geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, uzun süredir beklenen Katma Değer Vergisi Kanunu'nun gelecek hafta itibariyle TBMM'ye geleceğini açıkladı. Bakan Ağbal, sözünü daha önce de ettiği KDV düzenlemesinden şöyle bahsetmişti: "Katma Değer Vergisi Kanunu'nda radikal değişiklikler yapacağız. Yatırım üzerindeki KDV yükünü işletmede bırakmayacağız. Daha fazla yatırım olsun istiyoruz. Yatırım tamamlanıyor, yatırım dönemindeki KDV işletmede alacak olarak gözüküyor. Biz bunu kaldırmak istiyoruz."

KDV YÜKÜ DEĞİŞECEK

"İşletmedeki KDV yükünü değiştirecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Birinci önceliğimiz kendi yatırımcımız. Ben inanıyorum ki bu sistemleri getirdiğimizde işletmeler finansman yükünden kurtulacak. Kayıtdışı da kalkacak."

FATURA KOMİSYONU KALKABİLİR

"Bir başka konu, işletmeleri çok doğru olmayan fatura arayışına sürüyor. Fatura komisyonunu ortadan kaldırmak istiyoruz. 'Bize bir şey getirme KDV'de ne kadar tahsil etmişsen bize yarısını getir. Sen de rahat et, devlet de rahat etsin.' diyeceğiz.

"DÜZ ORANLI FLATE RATE"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sayıları 1 milyona ulaşan mükellefte "düz oranlı flate rate" KDV sistemine geçileceğini söyledi. Ağbal, üretim aşamasında KDV ödemelerinin sahte belge trafiğine yol açabildiğini belirterek, mükellefi belgelendirme külfetinden kurtarıp satıştan yüzde 10 KDV isteyeceklerini söylemişti.

İNGİLTERE SİSTEMİ

KDV reformuyla işletmeler için kolaylık getireceklerini belirten Ağbal, İngiltere'de KOBİ'lere başarılı bir şekilde uygulanan "flate rate" olarak adlandırılan, düz oranlı vergi sistemini Türkiye'de uygulayacaklarını söyledi. Ağbal, yaklaşık 1 milyon mükellefi ilgilendiren düzenleme uyarınca, yüzde 18 KDV'ye tabi satış yapan mükelleflerden yüzde 10 oranında vergi alacaklarını belirtti.

DENETİM İHTİYACI DA AZALACAK

Ağbal, mevcut uygulamada işletmelerin, satışlarından yüzde 18 oranında KDV toplamışsa, alışları dolayısıyla ödedikleri vergileri düştükten sonra kalan KDV'yi Maliye'ye aktardığını vurguladı. Ağbal, bunun yerine getirecekleri sistemi şöyle anlattı:

"Normalde yüzde 18 KDV toplayan mükellefe, 'Bize yüzde 10'unu ver, tek tek faturalarla biz de uğraşmayalım, sen de uğraşma. Hasılatının yüzde 10'unu KDV olarak öde' diyeceğiz. Mükellef faturalarını gene toplayacak. Özellikle KOBİ'lerde bu uygulama, sistemi basitleştiriyor. İşletmeler bazı giderleri faturalaştıramıyorlar. O zaman yüksek KDV ile karşılaşmamak için başka yollara yöneliyorlar. Bu düzenlemeyle Maliye açısından denetim ihtiyacı azalacak. Açık söylemek gerekirse zaman zaman sahte belge trafiğini doğuran önemli faktörlerden biri budur. İşletmeler belgeleyemedikleri harcamaları belgelemek için sahte veya muhteviyatı yanıltıcı belge kullanabiliyor."