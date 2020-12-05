Milyonlarca turistin uğrak mekanı Bodrum en sesiz gününü yaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Milyonlarca turistin uğrak mekanı Bodrum en sesiz gününü yaşıyor

05.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:57
Milyonlarca turistin uğrak mekanı Bodrum en sesiz gününü yaşıyor

Türkiye'de dün akşam saat 21.00 itibariyle 56 saat sürecek sokağa çıkma yasağı başladı.

Türkiye'de dün akşam saat 21.00 itibariyle 56 saat sürecek sokağa çıkma yasağı başladı. Bodrum'da yasakların devreye girmesiyle sokaklar büyük ölçüde boşaldı.

Covid-19 önlemleri kapsamında Pazartesi sabahı saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Kısıtlamalardan muaf sektör sayısının fazla olması nedeniyle özellikle ana arterler zaman zaman araç sayısının arttığı görülüyor. İnşaat sektörünün kısıtlamadan muaf tutulması sebebiyle beton mikserleri trafikte en çok göze çarpan araçların başında geliyor. Bazı beton mikserlerin ve ağır tonajlı araçların ise süratli şekilde seyrettikleri dikkatlerden kaçmadı.

Sahil kenarlarında ve ara sokaklarda ise seslik hakim. Az sayıda insanın sahil kenarlarında olduğu görülüyor. - MUĞLA

Milyonlarca turistin uğrak mekanı Bodrum en sesiz gününü yaşıyor
Milyonlarca turistin uğrak mekanı Bodrum en sesiz gününü yaşıyor
Milyonlarca turistin uğrak mekanı Bodrum en sesiz gününü yaşıyor
Milyonlarca turistin uğrak mekanı Bodrum en sesiz gününü yaşıyor
Milyonlarca turistin uğrak mekanı Bodrum en sesiz gününü yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Antalya'ya, 11 ayda 3 milyon 382 bin turist geldi
Antalya'ya, 11 ayda 3 milyon 382 bin turist geldi
Mavigöl, Kovid-19 salgını döneminde huzur arayanların uğrak noktası oldu
Mavigöl, Kovid-19 salgını döneminde huzur arayanların uğrak noktası oldu
Eski tren garı hazan mevsiminde fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor
Eski tren garı hazan mevsiminde fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Ezgi Mola Ivana Sert Caner Cindoruk
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Şehit Rusya Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milyonlarca turistin uğrak mekanı Bodrum en sesiz gününü yaşıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 14:01:01. #1.14#
title