Milyonlarca turistin geçtiği turizm yolu yenileniyor
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Milyonlarca turistin geçtiği turizm yolu yenileniyor

Denizli Pamukkale Belediyesi her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği beyaz cennet Pamukkale'nin Güney Kapısına giden ve yıllardan beri yama yapılan yol kısa sürede yenilenecek.

Milyonlarca turistin geçtiği turizm yolu yenileniyor
01.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:29

Denizli Pamukkale Belediyesi her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği beyaz cennet Pamukkale'nin Güney Kapısına giden ve yıllardan beri yama yapılan yol kısa sürede yenilenecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çalışmalar ilgili "Yılda yaklaşık 2.5 milyon turistin geçtiği bu yolu Pamukkale'ye yakışır hale getireceğiz" dedi.

Pamukkale Belediyesi önemli bir soruna daha el atıyor. 1992 yılında açılan Pamukkale Örenyeri Güney Kapısı yolu yılda yaklaşık 2.5 milyon turist tarafından kullanılıyor. Bir bölümü aynı zamanda Kurtluca, Yeniköy ve Uzunpınar'a da ulaşım sağlayan 2 kilometre uzunluğunda 9 metre genişliğindeki yol yıllar içinde yama ile kullanılmaya devam edildi. Pamukkale Belediyesi, bu konuyu çözmek için gerekli girişimlere başlayarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurarak 1. derece Arkeolojik Sit Alanı ve 1. derece Doğal Sit Alanı olan bu bölge için resmi izinleri aldı. Ekipler hemen çalışmalara başlayarak yolu yenileyecek. 2 kilometrelik yolda 3 bin ton sıcak asfalt kullanılırken, kaldırım, ışıklandırma ve işaretleme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak yol yeniden hizmete alınacak. Bu dönemde Pamukkale'ye girişler kuzey kapıdan yapılırken, alternatif yollarda hazırlandı.

"Yola kalıcı çözüm bulundu"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, turizm yolu olarak bilinen ve yılda 2.5 milyon turistin ulaşımını sağlayan yolun yıllardır yamalama ile kullanıldığını belirterek, "Bu yıl 1992 yılında açılmış. O zamandan bu yana gerekli oldukça yama yapılarak yol adeta yamalı bohça haline gelmiş. Biz Pamukkale Belediyesi olarak konuyla ilgili kalıcı bir çözüm bulmak istedik. Sit alanı olan bu bölge için gerekli izinleri aldık. Hemen çalışmalara başladık. Bir hafta içerisinde bu yolu tamamlamayı ve turizm sezonuna yeni haliyle yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu yolda 3 bin ton asfalt kullanacağız ve kenarındaki kaldırımını, aydınlatma direkleri ile tamamen yenileyeceğiz. Biz ilçemiz için sevgi emek ve güvenle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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