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Milyonlarca sürücüye kasko ve trafik sigortası uyarısı!

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Covid-19 önlemleriyle "yeni normal" kapsamında kasko ve trafik sigortalarının önemine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Milyonlarca sürücüye kasko ve trafik sigortası uyarısı!
04.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:34

Sektör olarak Covid-19 salgını döneminde Zorunlu Trafik sigortalarında devam eden prim ödemelerinin ertelenmesi gibi uygulamalarla vatandaşlara destek olduklarını belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli şunları söyledi:

"'Yeni normal' in başlamasıyla şehir içinde ve yaz aylarında olmamız ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının kaldırılması nedeniyle de şehirlerarası trafik yoğunluğunun arttığını görüyoruz. Sürücülerin kasko ve trafik poliçelerini yaptırmaları; kasko sigortası ile kendi araçlarının güvenliğini sağlamaları, trafik sigortası ile de olası bir trafik kazası sonucunda oluşan sorumluluğun teminat altına alınması açısından önem taşıyor. TÜİK verilerinden Nisan 2020 itibarıyla ülkemizde 23,4 milyon taşıt olduğunu, ancak sadece 18,3 milyon taşıtın trafik ve 5,9 milyon taşıtın kasko poliçesi bulunduğunu biliyoruz. Bu nedenle araç sahiplerine kasko ve trafik poliçelerini kontrol etmelerini, süresi dolan poliçelerini ise yenilemeyi ihmal etmemelerini tavsiye diyoruz."

2020 Nisan sonu itibarıyla trafik ve kasko sigortasında 4,2 milyar TL tazminat ödeyen sigorta sektörü, araç sahiplerinin kusurlu olarak neden olduğu bir trafik kazası sonucu zarar gören üçüncü şahısların maddi ve bedeni zararlarını trafik sigortası ile teminat altına alıyor. Kasko poliçeleriyle ise kaza sonucu sigortalının kendi aracında meydana gelen maddi hasarlar teminat altına alınıyor. İhtiyari sorumluluk sigortası da belirlenen şartlar çerçevesinde, hem trafik sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan tutarı hem de manevi tazminat taleplerini karşılaması nedeniyle önem taşıyor.

TSB, Covid-19 salgını döneminde tavsiye kararlarıyla sigortalıları destekledi

Türkiye Sigorta Birliği tarafından, Covid-19 sürecinde üye şirketlerin Nisan ayından itibaren düzenlediği Zorunlu Trafik Sigortası poliçe primlerinin kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsili ve sigortalıların Nisan ayı ve devam eden sigorta prim tahsilatlarının ek maliyet alınmadan bir ay ertelenmesi tavsiye edilmişti. Bununla birlikte, Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına girmeyen araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortalarında ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortalarında, yenilenen poliçe primlerinde indirim ve/veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması ile şirketlerin gerekli göreceği diğer kolaylaştırıcı uygulamalar da tavsiye edildi.

Kaynak: Bültenler

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