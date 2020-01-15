Milyonlarca metrekare yeşil alan oluşturuldu

15.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:52

Yeşil alan konusunu ve doğayı çok önemsediklerinin altını çizen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Gelecek nesillerimizi düşünerek, gelecek nesillerimizin bizzat kendi elleriyle diktikleri fidanlarla oluşturduğumuz 19 farklı ormanla bugüne kadar yaklaşık 2 milyon metrekare alanda 186 bin 374 fidanı toprakla buluşturmuş olduk" dedi.



Parklardaki yeşil alanlar hariç sadece Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi kapsamında 19 etapta ilçeye yaklaşık 2 milyon metrekare yeşil alan kazandıran Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2019 yılı içerisinde 279 bin metrekare alana 21 bin 611 adet fidan diktiklerini söyledi. Vatandaşın aileleri, sevdikleriyle keyifli vakitler yaşadığı, spor yaptığı yeşil alanların ve parkların yapımını çok önemsediklerini kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 2019 yılı içerisinde ilçe genelindeki park ve otopark sayısına 9 adet park ve otopark daha eklediklerinin bilgisini verdi.



"Gelecek nesillerimiz için 19 adet orman oluşturduk"



Şehitkamil'deki yeşil alanların artmasını sağlayacak çalışmaların aralıksız süreceğini vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Göreve geldiğimiz andan itibaren her yıl Mart ve Kasım aylarında fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu etkinliğin adına da Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil dedik. Yapmış olduğumuz çalışmada özellikle öğrencilerimize ağaç sevgisini aşılamak adına öğrencilerimiz ile birlikte bu kampanyayı gerçekleştiriyoruz. Fidanları dikmekle kalmıyoruz. Fidanları diktikten sonra yaklaşık 2 yıl bu fidanlarımızın sulamasını yapıyoruz. Ormanın etrafını tel örgü ile çevirip 2 yıl bakımını yapıyoruz. Ağaçlar belli bir yetişkinliğe ulaştıktan sonra doğal ortamdaki gelişimine bırakıyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmalarında boyumuzu aşan ağaçlarımız yetişti. Göreve geldikten sonra uygulamaya başladığımız Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil fidan dikme kampanyası ile 2019 yılında 279 bin metrekare alana 21 bin 611 adet fidan diktik. Böylece bugüne kadar yaklaşık 2 milyon metrekare alanda 186 bin 374 fidanı toprakla buluşturmuş olduk" dedi.



"Vatandaşlarımız, temiz ve nezih ortamlarda keyifli zaman yaşıyor"



İlçe genelindeki nitelikli parkların sayısına her geçen gün yenilerini eklemek adına çalıştıklarını dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "İnsanlarımızın; aile fertleri, dostları, arkadaşları ve sevdikleriyle birlikte keyifli sohbetler edebileceği, formunu korumak adına spor yapabileceği, çocuklarıyla oyunlar oynayabileceği alanlar oluşturmak adına parkların yapımını çok önemsiyoruz. Yaptığımız parkların niteliğine çok önem veriyoruz. Yaptığımız parklarda; basketbol sahası, kum havuzu, çocuk oyun alanları, spor aletleri, yürüyüş-koşu parkuru, engelli merdiveni, oturma bankları ve otopark bulunuyor. Parkları sadece yapmakla kalmıyoruz. İlçemiz genelindeki tüm parklarda düzenli bakım ve onarım çalışması da yürütüyoruz. Parkları kullanan çocuk, genç, ileri yaştaki vatandaşlarımız, temiz ve nezih ortamlarda keyifli zaman yaşıyor. Şehitkamil Belediyesi olarak 2019 yılı içerisinde geçmiş yıllarda yapılan ancak aşırı yıpranmış ve kullanılacak durumda olmayan toplam 7 parkı baştan aşağı yeniledik ve tekrar halkımızın hizmetine sunduk. 2019 yılı içerisinde biri Millet Bahçesi olmak üzere toplam 6 yeni park ve 3 adet otopark yaptık. Revize edilen parklarla birlikte 16 adet park, otopark yaptık. Toplam 15 farklı noktada çevre düzenleme çalışması yürüttük. İlçemizde; 4 adet spor alanı, 2 yürüyüş alanı, 923 metre bisiklet yolu oluşturduk" ifadelerini kulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA