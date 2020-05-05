Milyonlarca metrekare alan dezenfekte ediliyor

Kocaeli'de koronavirüs oluşumunu engellemek için gece gündüz çalışan Büyükşehir ekipleri, milyonlarca metrekare alanı dezenfekte ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsün Türkiye'de ilk defa göründüğü 11 Mart tarihinden itibaren vatandaşların yoğun olarak kullandığı lokasyonları devamlı olarak dezenfekte etmeye devam ediyor. Bugüne kadar milyonlarca metrekare alanı dezenfekte eden Büyükşehir ekipleri, eczaneler, bankalar, ATM'ler, minibüsler, taksiler, otobüsler, huzur evleri, parklar ve duraklar gibi birçok alan ile P plaka araçlar, kamu kurum kuruluş bina ve araçlarını dezenfekte etmeye devam ediyor.

BİNA VE İŞYERLERİNDE HER GÜN DEZENFEKTE ÇALIŞMASI VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ayrıca, her gün 160 kamu binasını dezenfekte ediyor. Çalışmalarını gece gündüz sürdüren ekipler, ilçelerde dezenfeksiyon çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ediyor. Dezenfekte uygulamaları her gün kamu kurumu, eczane, park, durak, huzurevleri, bankalar, ATM'ler ve diğer pek çok yerde yapılıyor. Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten Büyükşehir ekipleri, uygulamanın periyodik şekilde tekrarlandığını belirtti.

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI HER GÜN DEZENFEKTE EDİLİYOR

Büyükşehir Belediye ile özel halk otobüsleri, minibüsler, tramvay, ticari taksiler, şehir içi yolcu vapurları, emniyet araçları ve belediye araçları her gün dezenfekte ediliyor. Bu güne kadar 400 binada, şehrimizin ana arterlerinde, 2 bin 350 ticari taksi, 7 bin 100 emniyet aracı, 4 bin 27 halk otobüsü ve 5 bin 774 özel servis minibüslerine dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi ve işlemler rutin olarak devam ediyor.

Kaynak: Bültenler