Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı

SİVAS (İHA) - Sivas'ta müşterilerin hesaplarındaki milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiği iddia edilen banka müdürü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta özel bir bankanın iki şubesinin müdürlüğünü yapan B.T.'nin bankada uzun süreli dolar mevduat hesabı bulunan çok sayıda müşterinin hesaplarındaki 2.5 milyon dolara yakın bir meblağı zimmetine geçirdiği ileri sürülmüştü. İddia üzerine geçtiğimiz günlerde banka müfettişlerinin yaptığı inceleme sonrası B.T. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Polis tarafından gözaltına alınan ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen B.T. bugün hakim karşısına çıktı. B.T., zimmetine para geçirdiği suçlaması ile çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet