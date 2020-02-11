Milyonlarca liralık vurgun yapan çete çökertildi

11.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:50

Adıyaman ve birçok ilde sahte senetlerle 50 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen 4 kişilik çete, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çökertildi.



Edinilen bilgilere göre, Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş, Malatya ve Niğde'de birçok kuramsal işletmenin kaşelerini ve imzalarını taklit ederek sahte senetler hazırladıkları iddia edilen F.Ç., M.Y., C.B. ve M.A. isimli 4 kişi, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Adıyaman merkezde kaldıkları adreste yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorguları tamamlanan 4 şahıs, Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan C.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken F.Ç., M.Y. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan kaşe bilgileri ve imzaları taklit edilerek hazırlanan ve icraya verilen sahte senetlerle yaklaşık 50 milyon TL vurgun yapıldığı öğrenildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA