Milyonlarca kişiyi rahatlatan karar DPC Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Karcıoğlu, yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 30 Eylül'e kadar VERBİS...

DPC Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Karcıoğlu, yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 30 Eylül'e kadar VERBİS sistemine kayıt yaptırması gerektiğini söyledi. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayan veri sorumlularına 1 milyon 802 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanması söz konusu.

Türkiye, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında Avrupa standartlarına yaklaşıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), milyonları ilgilendiren kanunla ilgili yeni düzenlemeler yapıyor. DPC Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Karcıoğlu, istisnai olarak düzenlenmiş birkaç meslek haricinde yıllık çalışan sayısı 50'den fazla veya yıllık mali bilançosu 25 milyon TL'yi aşan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 30 Eylül'e kadar Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi. Kişisel Verileri Korumu Kurumu, daha önce 30 Haziran olan son kayıt tarihini 30 Eylül'e kadar uzattı. Karar, milyonlarca kişiyi ve veri sorumlusu şirketleri rahatlatmış oldu.

Cezası 1 milyon 802 bin TL'yi buluyor

30 Eylül'e kadar VERBİS'e kayıt yaptırmayan veri sorumlularına 1 milyon 802 bin TL'ye varan cezalar gelecek. Karcıoğlu, COVID-19 nedeniyle kurul tarafından şirketlerin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan/ dönüşümlü çalışma modeli uygulanması nedeniyle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı tespit edildiğinden bu kararın verildiğini ifade etti. Veri sorumlusu şirketlerin veri envanteri çıkarması gerektiğini ve bu işlemin profesyonel olarak işletilmesinin elzem olduğunun ise altını çizdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA