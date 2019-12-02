Milyonlarca kez izlendi! Herkes bu hareketi yapmaya çalışıyor
ABD'nin California eyaletinde yaşayan genç bir kızın, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a yüklediği video 'virüs' gibi yayıldı. 19 yaşındaki Tori Pareno'nun elleriyle yaptığı bir 'numara' milyonlarca kez izlendi.
Elleriyle yaptığı hareketlerle optik illüzyon yaratan ve elleri birbirinin içinden geçiyormuş gibi görünenTori Pareno, videoyu TikTok'un dışında Twitter'a da yükledi ve görüntüler bu platformda 9 milyondan fazla görüntülenme aldı.
TWİTTER'DA BİNLERCE KİŞİ PAYLAŞTI
Videoda genç kızın elleriyle hızlı bir şekilde yaptığı hareket, mikro blog sitesi Twitter'da 535 binden fazla beğenildi ve görüntüleri 176 bin kişi de tekrar paylaştı.
"BÜYÜ" OLARAK GÖRÜLDÜ
Sosyal medya kullanıcıları bu şaşkınlık yaratan görüntü karşısında yorum yapmaktan kendilerini alamadı. Bir Twitter kullanıcısı, Pareno'nun optik illüzyon numarasını "büyü" olarak nitelendirdi. Bir başkası ise hareketi çok "mükemmel" bularak, "Bunu ben de yapmak istiyorum, süper" mesajı paylaştı.
Haber Videosu: Milyonlarca kez izlendi! Herkes bu hareketi yapmaya çalışıyor