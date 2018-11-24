Milyonlarca Kamu Çalışanına Müjde! Maaşlar ve İkramiyeler Artacak

Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 3 milyon memuru yakından ilgilendiren ek gösterge sisteminde yeni dönem için geri sayım başladı. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 3 bin 600 ek göstergeyle ilgili parti grubunun çalışma yürüttüğünü açıklarken, milyonlarca çalışanın gözü Meclis'e sunulacak kanun teklifinin içeriğine çevrildi. Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle hem maaşlar hem de emekli ikramiyesi artacak. Sabah'ta yer alan habere göre zor koşullarda çalışan personele daha yüksek ücretler verilebilecek. Kamu çalışanlarıyla birlikte emekli olanlar ve idarecilerin de düzenlemeden yararlanması bekleniyor.

EK GÖSTERGE GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı kamu çalışanları için ek göstergeyi 3600'e çıkaracakları sözünün ardından AK Parti kapsamlı bir çalışma başlattı. Hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Yaklaşık 1,5 milyon öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisini doğrudan ilgilendiriyor.

YÜZDE 20-25 ARTIŞ SAĞLAYACAK

Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20-25'in üzerinde artış sağlayacak. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, konuya ilişkin AK Parti grubunun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Çalışma bittiğinde kanun teklifi verilecek. Bütçeye getireceği yük, ne zaman başlayacağı, kimlere verileceği belirlenecek. Çalışmanın en kısa zamanda yapılacağını biliyorum" dedi.

LİYAKATE GÖRE YÜKSELME OLACAK

Yeni gösterge sistemiyle kamuda liyakate göre yükselmenin de önü açılacak. Birçok kurumda müdür, şube müdürü unvanlı kadrolarda görev yapanlar haklarında geçerli olan ek göstergenin düşük olmasından ve hiyerarşiye uygun olmamasından yakınıyor. Müdür ve şube müdürü kadrosunda birinci derece kadro/aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu devlet memurları en çok 2200 ek göstergeden yararlanabiliyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı personelin ek göstergesi 3600 iken, Emniyet'e bağlı personelin emekliliğe esas ek göstergesi 2200. Bu kapsamdaki memurlarla beraber emekli olanlar ile idarecilerin de yararlanması öngörülüyor.

EK GÖSTERGE EŞİTLİĞİ SAĞLANIYOR

Birinci dereceden ve 30 yıl çalışıp emekli olan polislerin emekli aylıklarında 637 lira, ikramiyelerinde 27 bin 13 lira artış bekleniyor. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569 lira, ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. Hesap 25 yıla göre yapıldığında birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polislerin emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak.