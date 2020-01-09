: Milyonlarca hacı adayının heyecanlı bekleyişi sona erdi

09.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:56

Kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları çekildi. 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanırken, kurada ismi çıkan hacı adayları büyük sevinç yaşadı. Diyanet İşleri Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş, "Hacda günlük aktivitelerini yapamayacak derece hastalıkları olan ve bu hususta başkasının yardımına ihtiyaç duyan kardeşlerimize kuradan hac çıkarsa bu kardeşlerimizin bizzat kendileri değil de vekil göndermek suretiyle hac farizalarını eda etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Binlerce hacı adayı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında noter huzurunda kamuoyuna açık yapılan kura çekimi ile 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın startını verdiği kura çekiminde vatandaşlar heyecanla isminin kura ekranında çıkmasını bekledi. Ekranda ismini gören vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Heyecanlarını telefonla aradıkları yakınlarıyla paylaşan hacı adayları, büyük sevinç yaşadı.

Hacca gitmek için daha önce başvurduğu halde gidemeyip kayıtları yenilenenler ile bu yıl ilk kez başvuru yapan hacı adaylarının katıldığı kura, vatandaşların ön kayıt yaptırdıkları yıllar dikkate alınarak hesaplanan katsayı ve oranları ile hac konaklama tercihleri esas alınarak çekildi. Hacı adayları, kura sonuçlarını saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek.

Hac kura çekimine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş, başkasının yardımına ihtiyaç duyan vatandaşlara vekil tayin etmeleri tavsiyesinde bulundu. Müracaat ettiği halde bu imkana kavuşamadan vefat eden ya da güç ve takatten düşen kimselerin hac ibadetinden sorumlu olmayacağını belirten Erbaş, "Zira dini konulardaki en yüksek karar ve danışma birimimiz olan Din İşleri Yüksek Kurulumuzun görüşü de bu şekildedir. Hac ibadeti meşakkatli ve zor bir ibadettir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) sadece hac ibadetinde 'Rabbim. Bana kolaylaştır' diye dua etmiştir. Bunun için günlük aktivitelerini yapamayacak derecede hastalıkları olan ve bu hususta bir başkasının yardımına ihtiyaç duyan kardeşlerimize kuradan hac çıkarsa bu kardeşlerimizin bizzat kendileri değil de vekil göndermek suretiyle hac farizalarını eda etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü hac sağlıklı insanların dahi zaman zaman zorlanarak eda edebildikleri bir ibadettir" dedi.

2 milyon 298 bin 800 vatandaşın hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuru yaptığını kaydeden Erbaş, "Bu seneki kontenjanımız 83 bin 430'dur. Elbette bu ibadeti ifa etmek için müracaatını yapmış kardeşlerimizin bekledikleri sürenin uzadığının da farkındayım ve inanın bu durum en az sizin kadar beni de üzmekte. Fakat takdir edersiniz ki mevcut imkan ve sınırlılıklar çerçevesinde hakkaniyete uygun bir tespiti ancak kura yoluyla gerçekleştirebiliyoruz. Buna göre hac başvurusuna önce müracaat eden kardeşlerimizin diğer kardeşlerimize nispetle daha avantajlı olduğunu buradan belirtmeliyim. Vatandaşlarımıza hak ettiğiniz hizmeti en üst düzeyde sunabilmek için Başkanlık olarak hac organizasyonuna çok büyük önem verdiğimizi, 40 yılı aşan tecrübemizle hac hizmetlerinde ideal noktaya ulaştığımızı ve daha fazla hacı adayı vatandaşımızı hacca götürebilmek için büyük çaba sarf ettiğimizi bilmenizi isterim. Hac ve Umre Genel Müdürlüğümüz de bu konudaki çalışmalarını titizlikle sürdürmekte ve hiç kimsenin hakkının zayi olmaması için üstüne düşen sorumlulukları bihakkın yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Hacca gitmeye hak kazanan Vahit Ünlü isimli vatandaş, "Çıktı çıktı, gidiyorum. 11 yıl oldu, eşime de çıktı. Cenab-ı Rabbin evine gidiyorum" ifadelerini kullandı.

İlk başvurusunda çıktığını belirten Behiye adlı vatandaş ise, "Allah'ıma güvendim, çok mutluyum. Geleyim dedim, yalvardım. Ben kendim gideceğim. Ama zor bir görev, Allah kolaylık verir" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Hayırlı olsun. 11 senem buna şükürler olsun. 67 yaşındayım" dedi.

KESİN KAYITLAR 13 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları 'Hac Kesin Kayıt Belgesi' ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Kesin kayıt belgesi alınırken 'Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu' veya 'Acenta Organizasyonu' tercihleri de yapılabilecek. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek. Sağlık sorunları sebebiyle kesin kayıt hakkı ertelenebilecek. Bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan herhangi bir hacı adayı sağlık sorunları sebebiyle hacca gidemeyecek durumdaysa, sağlık durumunu belirtir bir heyet raporu aldığı takdirde kesin kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak iki kez üst üste gitmekten vazgeçen hacı adaylarının katsayıları sıfırlanacak.

İLK KAFİLE 22 HAZİRAN'DA YOLA ÇIKACAK

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020'de başlayacak, 25 Temmuz 2020'de tamamlanacak. Dönüşler ise 6 Ağustos 2020'de başlayıp, 2 Eylül 2020 tarihinde sona erecek. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyecek.

(Hülya Keklik - Neşra Durmaz - Erdinç Türkcan/İHA)

Kaynak: İHA

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