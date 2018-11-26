3 Farklı Tahmin Var! İşte Emekliye Yapılacak Zam Oranları

Emekliler için Ocak zam ayı olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise alacağı farkı gösterecek. Memur emeklilerine, yüzde 4 zamma ilaveten, 6 aylık enflasyonun yüzde 3,5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12,26 çıkarken, zam oranı için 2 veri kaldı, ancak ipuçları geliyor.

521 LİRAYA KADAR ARTIŞ

2019 programına göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 10,65 olacak. Maaşlarda 108-521 lira arasında artış olacak. Memur emeklilerinin toplam zam oranı da yüzde 11,15 olarak gerçekleşecek. En düşük aylık 239 lira artacak.

Merkez Bankası'nın tahminine göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13,12 olacak. Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13,12, memur emeklilerine de yüzde 13,62 artış yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşı 134-641 lira arasında, en düşük memur emeklisi aylığı 293 lira yükselecek.

SON ANKETE GÖRE

Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre; 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13,99 olacak. Memur emeklilerinin de bu durumda Ocak zammı yüzde 14,49'a ulaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri 142 ile 684 lira arasında artacak. En düşük memur emeklisi aylığındaki artış ise 311 lira olacak.