: Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yarın açıklanacak kararda

25.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:01

7 milyon çalışanı ve aileleriyle toplamda 20 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi.Asgari ücret komisyonu son toplantısını yarın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapacak.

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek. Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.

Konunun yılın son bakanlar kurulu toplantısında gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Açıklamayı toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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