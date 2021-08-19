Milyonlarca balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ üretiliyor

- Milyonlarca balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ üretiliyor Antalya'da bulunan fabrikada balon balıklarına özel ağ üretimi Antalya'da bir fabrikada Akdeniz ve Ege'de balıkçıların ağlarına zarar veren balon balığının popülasyonunu kontrol altına almak için dayanıklı naylon ipliklerden...

- Milyonlarca balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ üretiliyor

Antalya'da bulunan fabrikada balon balıklarına özel ağ üretimi

ANTALYA - Antalya'da bir fabrikada Akdeniz ve Ege'de balıkçıların ağlarına zarar veren balon balığının popülasyonunu kontrol altına almak için dayanıklı naylon ipliklerden ağ örülüyor. Üretici gırgır teknelerine destek verilmesi durumunda üretilen ağlar ile milyonlarca balon balığının aynı anda yakalanabileceğini belirtti.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen ve başta kendi türleri olmak üzere balıkları yiyerek popülasyona, ağları keskin dişleriyle kopararak da balıkçılara zarar veren balon balığı, ile balıkçıların mücadelesi devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl 31 Aralık tarihine kadar balon balığı kuyruğu getiren balıkçılara, kuyruk başına 5 lira ödeme yaptı. Bu uygulamaya büyük ilgi gösteren Antalyalı balıkçılar, 22 günde 35 bin kuyruk teslim etti.

Ağ üreticileri harekete geçti

2021 yılında başlayıp 2023'e kadar sürecek kuyruk alımında 'Lagocephalus sceleratus' türü balon balığına kuyruğu 5 liradan 500 bin adet, diğer 7 balon balığı türüne ise 5 milyon adet ve kuyruk başına 50 kuruş ödenecek. Öte yandan balon balıklarına karşı Türkiye'de bulunan ağ üreticileri de hareket geçti. Üreticiler balon balıklarının keskin dişlerinin zarar veremeyeceği ağları üretmeye başladı. Hem iç piyasa hem de yurt dışında ağ gönderen bu işletmelerden Antalya'da bir fabrika özel bir ağ geliştirdi. İşletme sahibi Aydın İnce, üretilen ağların büyük gırgır teknelerinde balon balığı ile mücadelede kullanılması durumunda milyonlarca balon balığının yakalanabileceğini belirtti.

"Gırgır tekneleri milyonlarca balon balığını bir çember içerisine alıp tekneye alabilir"

Balon balığı ile mücadelede gırgır teknelerine destek verilmesi çağrısında bulunan ağ üreticisi Aydın İnce, "Balon balığı ile mücadelede gırgır teknelerine iyi bir destek verebilirse onlar bu işi üstlenebilir. Gırgır teknelerine destek verilmesi durumunda bu ağlarımız ile çok ciddi balon balığı tutulabilir. Gırgır tekneleri milyonlarca balon balığını bir çember içerisine alıp tekneye alabilir. Bu ağlarımız bu iş için uygundur. Ağımızın ham maddelerini dışarından alıyoruz. Kendimiz burada son teknoloji ile burada dokuyup sevkiyatını sağlıyoruz. Bu ağlar balon balığına özgü olarak biraz daha kalınlaştırılabilir. Daha iyi sonuç elde edilir. Aylık sezonun açık olduğu dönemde 45 ton ağ üretiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün