Milyonfest Fethiye sona erdi!

09.09.2019 10:10

Binlerce müzik ve eğlence tutkunu buluşturan MilyonFest Fethiye'nin son gününde Kafile, Gülçin Ergül, Jehan Barbur, Flört, Ceza, Manga ve Duman sahne aldı.

Yüzdeyüz müzik ve eğlence ile Redbull katkılarıyla gerçekleşen festival Türkiye'nin yeni gençlik ekranı Milyon Tv ekranlarından da canlı yayınlandı.

Kaynak: Bültenler