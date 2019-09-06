Milyonfest fethiye başladı!

06.09.2019 09:16

Gerçek bir festival deneyimi sunan MilyonFest Fethiye'nin ilk gününde Pislick Kedi, Eda Baba, Fuat, Pera, Umut Kuzey, Cem Adrian ve Mor ve Ötesi sahne aldı.

Festival boyunca Şebnem Ferah'tan Athena'ya; Duman'dan Pentagram'a; Selda Bağcan'dan Manga'ya yıldız isimler hayranlarıyla buluşacak.

Kaynak: Bültenler