Milyonerlerin tercihi Marmaris'in koyları
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Milyonerlerin tercihi Marmaris'in koyları

Milyonerlerin tercihi Marmaris'in koyları Pandemi dolayısı ile yurt dışına çıkamayan zenginler kendi lüks yatları ile ya da kiraladıkları yatlar ile Marmaris'in koylarını dolduruyor.

26.08.2020 11:36 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:42

Milyonerlerin tercihi Marmaris'in koyları

MUĞLA - Pandemi dolayısı ile yurt dışına çıkamayan zenginler kendi lüks yatları ile ya da kiraladıkları yatlar ile Marmaris'in koylarını dolduruyor.

Dünyaca ünlü güzellikte koylara ve denize sahip olan Marmaris'te pandemi dolayısı ile yat turizmi önemli derecede arttı. Teknede izole olmayı ve daha güvenli tatil yapmayı tercih eden yerli ve yabancı turistleri tatillerini lüks yatlarına bağladıkları jet skiye binerken hız botlarında aktivite yaparak geçiriyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından sık sık kontrollerini yapılan lüks tekneler virüsten uzak mavi sularda tatilin keyfini çıkarıyor.

Korona virüs nedeniyle bu yıl karaya oranla denizlerde daha çok yoğunluk yaşanırken, yan yana demir atmış tekneler özellikle geceleri ışıltılı bir görünüm vererek denizde kurulmuş kasaba gibi duruyor.

Milyonerlerin tercihi Marmaris'in koyları

Kaynak: İHA

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