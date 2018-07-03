Milyoner'de Yarışmacının Joker Kullandığı Soru, İzleyiciye Saç Baş Yoldurdu
Kim Milyoner Olmak İster'de Beyza Aslanbaş isimli yarışmacı joker kullandığı soruyla ekran başındakileri şaşkına uğrattı.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümüne Beyza Aslanbaş isimli yarışmacı damga vurdu.
İLK SORUDA JOKER KULLANDI
Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olan Beyza Aslanbaş, kendisine yöneltilen ilk soruda joker hakkını kullanarak ekran başındakileri şaşkına çevirdi.
İşte Beyza Aslanbaş'ın joker kullandığı soru;
- Hangisi, iş alanlarında 'çalışma saatleri' için kullanılan ifadedir?
YORUMLAR (12)
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Bu kadınların hepsimi aynı ..Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Maalesef ülkenin yüzde 70''i böyle.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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kuşbeyinCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Heyecanlanmiş olabilir.insanlik hali ben bi ara heyecandan adimi söyleyemedim :) (hoşlandiğim biriydi kendisi ) :)Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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YUH DİTORUM YUH NYANİ SEN OARAY TORPİLEMİ GELDİN NE MEZUNUSUNCevap Yaz 6 Yayından Kaldır