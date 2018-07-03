Milyoner'de Yarışmacının Joker Kullandığı Soru, İzleyiciye Saç Baş Yoldurdu

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümüne Beyza Aslanbaş isimli yarışmacı damga vurdu.

İLK SORUDA JOKER KULLANDI

Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olan Beyza Aslanbaş, kendisine yöneltilen ilk soruda joker hakkını kullanarak ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

İşte Beyza Aslanbaş'ın joker kullandığı soru;

- Hangisi, iş alanlarında 'çalışma saatleri' için kullanılan ifadedir?