Milyoner'de yarışmacının elendiği soru ekran başındakilere saç baş yoldurdu - Haberler Magazin
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Milyoner'de yarışmacının elendiği soru ekran başındakilere saç baş yoldurdu

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru ekran başındakilere saç baş yoldurdu
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Elif Karagöz isimli yarışmacı, "Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?" sorusuna yanlış cevap vererek elendi.

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının son bölümü dikkatleri üzerine topladı.

Yarışmacılardan Elif Karagöz, ilk iki soruya doğru cevap verirken üçüncü soruda zor anlar yaşadı. 26 yaşındaki Karagöz, "Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?" sorusuyla karşılaştı. Şıklarda ise sırasıyla 1, 2, 5, 23 yanıtları yer aldı. Cevaptan emin olamayan yarışmacı, telefon joker hakkını kullanarak inşaat mühendisi olan arkadaşı Fırat Kara ile görüştü.

Bunun üzerine arkadaşının yanıtını dinleyerek cevap hakkını 23'ten yana kullanan Karagöz, cevabın 5 çıkmasıyla yarışmaya veda etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
Milyoner yarışmasında oyuncu Elif Karagöz basit matematik sorusunda elendi

Milyoner yarışmasında oyuncu Elif Karagöz basit matematik sorusunda elendi

Haberler.com - Magazin Haberleri

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