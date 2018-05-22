Milyoner'de Kız Arkadaşının Öve Öve Bitiremediği Yarışmacı Rezil Oldu
İlgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster'de kız arkadaşı tarafından "Pratik zekalıdır" diye övülen yarışmacı, elendiği soru ile herkesi şaşkına uğrattı.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümüne Bilgi Üniversitesi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Birhan Duman damga vurdu.
"PRATİK ZEKALIDIR"
Yarışmaya birlikte katıldığı kız arkadaşı Burhan Duman için "Pratik zekalıdır. Ona güveniyorum. Umarım başarılı olur. Çalışkan bir öğrenci. Notları benden daha yüksek oluyor" ifadelerini kullandı.
ELENDİĞİ SORU PES DEDİRTTİ
Bu sözlerle moral bulan ve yarışmaya başlayan Burhan Duman, "Hababam Sınıfı serisinde sürekli başarısız deneyler yapan bir kimya öğretmenini, Süper Baba dizisinde ise başkarakter Fiko'yu canlandıran oyuncu kimdir?" sorusuna Metin Akpınar cevabını vererek yarışmadan elendi.
YORUMLAR (32)
-
bizim kültürümüzde ne zamandan beri düşene vurmak var. ne olmuş bilemediyse, hemen gömmenin ne alemi var.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Zeki olmakla bilgili olmanın farkını anlayamamış bir insan. çok okuyan değil, çok yaşayan bilir sözünü es geçmiş bu arkadaş. Hem okuyalım hemde hayatı iyi yaşamayı bilelimCevap Yaz Yayından Kaldır
-
O saçı uzatacağına biraz da aklınla ilgilenseymişsin ne de güzel olurmuş.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Tipin bozuk zatenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Tipin bozuk zatenCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır