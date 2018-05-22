Milyoner'de Kız Arkadaşının Öve Öve Bitiremediği Yarışmacı Rezil Oldu
Aday Listeleri Açıklandı: İşte, Parti Parti, Şehir Şehir Tüm Milletvekili Adayları!

Milyoner'de Kız Arkadaşının Öve Öve Bitiremediği Yarışmacı Rezil Oldu

İlgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster'de kız arkadaşı tarafından "Pratik zekalıdır" diye övülen yarışmacı, elendiği soru ile herkesi şaşkına uğrattı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümüne Bilgi Üniversitesi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Birhan Duman damga vurdu.

"PRATİK ZEKALIDIR"

Yarışmaya birlikte katıldığı kız arkadaşı Burhan Duman için "Pratik zekalıdır. Ona güveniyorum. Umarım başarılı olur. Çalışkan bir öğrenci. Notları benden daha yüksek oluyor" ifadelerini kullandı.

ELENDİĞİ SORU PES DEDİRTTİ

Bu sözlerle moral bulan ve yarışmaya başlayan Burhan Duman, "Hababam Sınıfı serisinde sürekli başarısız deneyler yapan bir kimya öğretmenini, Süper Baba dizisinde ise başkarakter Fiko'yu canlandıran oyuncu kimdir?" sorusuna Metin Akpınar cevabını vererek yarışmadan elendi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (32)

Tüm 32 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.