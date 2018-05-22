Milyoner'de Kız Arkadaşının Öve Öve Bitiremediği Yarışmacı Rezil Oldu

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümüne Bilgi Üniversitesi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Birhan Duman damga vurdu.

"PRATİK ZEKALIDIR"

Yarışmaya birlikte katıldığı kız arkadaşı Burhan Duman için "Pratik zekalıdır. Ona güveniyorum. Umarım başarılı olur. Çalışkan bir öğrenci. Notları benden daha yüksek oluyor" ifadelerini kullandı.

ELENDİĞİ SORU PES DEDİRTTİ

Bu sözlerle moral bulan ve yarışmaya başlayan Burhan Duman, "Hababam Sınıfı serisinde sürekli başarısız deneyler yapan bir kimya öğretmenini, Süper Baba dizisinde ise başkarakter Fiko'yu canlandıran oyuncu kimdir?" sorusuna Metin Akpınar cevabını vererek yarışmadan elendi.