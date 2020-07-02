Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da boy gösterdi, yatları görenler bakakaldı
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Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da boy gösterdi, yatları görenler bakakaldı

Hudut kapılarının açılmasıyla birlikte milyon dolarlık yüzen saraylar Bodrum'a geldi.

Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da boy gösterdi, yatları görenler bakakaldı
02.07.2020 15:22 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:26

Hudut kapılarının açılmasıyla birlikte milyon dolarlık yüzen saraylar Bodrum'a geldi. Bodrum açıklarındaki irili ufaklı yüzlerce tekne görsel şölen sunarken, yat fuarlarındaki görüntüleri aratmadı.

Hudut kapılarının açılmasıyla birlikte Ege'nin incisi Bodrum'a milyon dolarlık yatlar yanaşmaya başladı. Dünyanın en zengin iş adamlarının, dünyaca ünlü yıldızların yatların Yalıkavak, Göltürkbükü ve Kumbahçe açıklarına demir attığı görüldü. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır bomboş olan denizler lüks yatlarla dolmaya başladı.

RUS MİLYARDERİN MİLYON DOLARLIK YATI

Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızları taşıyan "Cloudbreak" mega yat Bodrum'a demir attı. Haftalık kirası 1 milyon 100 bin dolar olan "Cloudbreak" yüzen saray 72 metre uzunluğuyla dikkatleri üzerine çekerken, değerinin 200 milyon dolar olduğu öğrenildi. Cayman Adaları bayraklı yatın Bodrum'da kaç gün kalacağı ise bilinmiyor. Yatın içerisinde ise Rus milyarder emlak geliştiricisi, Absolut Group'un kurucusu ve başkanı Alexander Alexandrovich Svetakov ve ailesi olduğu öğrenildi. Yatta vakit geçiren Rus milyarder ve ailesi daha sonra bot ile sahilde vakit geçirdi. 2,5 milyar dolarlık servete sahip olan Svetakov'un birkaç gün daha Bodrum'da kalacağı öğrenildi.

"MESERRET 2" MERAK KONUSU OLDU

1978 yapımı milyon dolarlık "Meserret 2" isimli yat ise Bodrum Karaada açıklarına yanaştı. 57 metrelik "Meserret 2" yatı, 1978 yılında inşa edildi ve 2010 yılında baştan aşağı yenilendi. Lüks yatın sofistike dış tasarımı ve mühendisliği, de Vries Lentsch'in eseri olduğu öğrenildi. "Meserret 2"nin iç mekan düzeni 9 kamara ve 12 kişi kapasiteli. Lüks yatın mürettebat sayısı 16 kişiden oluşuyor. Yatın içerisindeki misafirler ise sır gibi saklanıyor. Karaada açıklarında duran milyon dolarlık yat daha sonra Yalıkavak'a geçti. Yatın içerisinde kimin olduğu ise ilçede merak konusu oldu.

(Eren Ayhan/İHA)

Kaynak: İHA

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