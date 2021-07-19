Milyon dolarlık yat küle döndü
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Milyon dolarlık yat küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milyon dolarlık yat küle döndü Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis marinada bulunan milyon dolarlık yat, bir anda alev topuna dönerek kül oldu.

Milyon dolarlık yat küle döndü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis marinada bulunan milyon dolarlık yat, bir anda alev topuna dönerek kül oldu.

Turgutreis D-Marin içerisinde demirli olan 15 metre uzunluğundaki milyon dolarlık süper lüks yat, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede tüm yatı alevler kaplarken, diğer yatlara alevlerin sıçramaması için yat marina dışına çekildi.

Bodrum itfaiyesi, Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ekipleri alevleri söndürmek için uzun süre söndürme çalışması yaptı. Kontrol altına alınan yangın sonrası yatta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Milyon dolarlık yat küle döndü
Milyon dolarlık yat küle döndü
Milyon dolarlık yat küle döndü
Milyon dolarlık yat küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

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Milyon dolarlık yat küle döndü, zarar çok büyük
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