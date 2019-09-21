Milyon dolarlık projeye ilk kepçe vuruldu

21.09.2019 14:55

Bodrum'da bulunan kaçak yapılarla mücadele eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilk kepçeyi Küçükbükü Mahallesi'nde bulunan milyon dolarlık projeye vurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un emri ile Bodrum kıyılarında başlayan kaçak yapılarla mücadele için verdiği 1 aylık müddet dolar dolmaz kepçeler milyon dolarlık projeleri yıkmaya geldi. Küçükbükü Mahallesi Çeteli burnunda bulunan milyon dolarlık projede bulunan imara aykırı ve kaçak olan kısımları için sabah erken saatlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Bodrum Belediyesi yetkilileri ve ağır iş makineleri geldi. Yıkılacak yerleri hızlı bir şekilde gözden geçiren yetkililer yıkım işlemlerini başlattı.

"YIKMAZSANIZ BİZ GELİR YIKARIZ"

20 Ağustos'ta Bodrum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilçedeki kıyı ve koylarda incelemelerde bulunmuş, kaçak ve imara aykırı olan projeleri, otellerin yıkımı için 1 ay müddet vermişti. Dün Bakanlık yetkilileri yıkım kararı alınan projeleri, otelleri ve evleri incelemelerde bulundu. Kendi imkanlarıyla Bakanlık talimatına uyanları ve uymayanları tespit etti. Bakan Kurum, "Yıkmazsanız biz gelir yıkarız" sözünü tutarak bugün ilk kepçeler ve iş makineleriyle Küçükbükü Mahallesi Çeteli burnunda bulunan villa ve otelin bulunduğu bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkililer ile Bodrum Belediyesi ekipleri yıkım işlemlerine başladı.

ASANSÖRÜN ARDINDAN BİNALARIN KAÇAK OLAN KISIMLARI DA YIKILIYOR

330 villa ve bir otelden oluşan "the bo viera" projesinin dev asansörünün yıkımının ardından aynı projede bulunan bazı evlerini imara aykırı olan kısımları da yıkılmaya başlandı. Çeteli burnunda bulunan denize sıfır 154 bin metrekarelik arazide inşa edilmeye başlanana proje Bodrum Belediyesi tarafından 8 kez mühürlenmişti. Projenin yapımı Şubat 2016'da başladı. 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen projeye tepki gösteren bölge sakinleri onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için dava açtı. Muğla 2. İdare Mahkemesi 18 Temmuz 2018'de aldığı kararla, plan değişikliğinde kamu yararı olmadığını belirterek yürütmeyi durdurdu. Proje sahibi firma itiraz etti ve istinaf mahkemesine başvurdu. Üst mahkeme Haziran 2019'da verdiği kararda, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı iptal etti.

OTELLER, VİLLALAR, REZİDANS YIKILACAK

Şimdiye kadar Yalıkavak Mahallesi'nde 425 konut, 1 otel, Gündoğan Mahallesi'nde 90 odalı otel ve 330 konut, Göltürkbükü Mahallesi'nde 166 konut, 1 otel, Gümbet Mahallesi'nde 131 konut ve Yalıçiftlik Mahallesi'nde 400 adet konut tespit edildi. İncelemelerin devam ettiği tespit edilen binaların, villaları ve otellerin yıkım işlemleri başlayacağı, bu arada kaçak yapıların araştırmasının da devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ise seçildikten sonra Bodrum'un yapısına uygun olmayan hiçbir projeye izin vermediği, imara aykırı hareket eden birçok projeyi mühürleyerek inşaatı durdurma kararı aldığı ortaya çıktı.

(Eren Ayhan/İHA)

Kaynak: İHA