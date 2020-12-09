Milyon dolarlık kamışların neden yandığı araştırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Milyon dolarlık kamışların neden yandığı araştırılıyor

09.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:47
Milyon dolarlık kamışların neden yandığı araştırılıyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan Eber Gölünde milyon dolarlık kamışların yok olmasıyla sonuçlanan yangınların nedeni araştırılıyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan Eber Gölünde milyon dolarlık kamışların yok olmasıyla sonuçlanan yangınların nedeni araştırılıyor.

Eber Gölünde meydana gelen yangının ardından milyon dolarlık kamışların zarar görmesiyle şimdi yangına sebep olan kişi ya da kişiler araştırılıyor. Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan ve kuraklık nedeniyle yüzde 90 oranından su seviyesi düşen göldeki kamışlar adeta yangınların hedefi haline geldi.

Endemik bitki örtüsüne de zarar veren göl yangını hakkında görüşlerini bildiren Bolvadin Eber Gölü Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kalay, Eber Gölünün can çekiştiğini ifade etti. Kalay, "Ne yazık ki gölümüz yüzde 90 civarında kurudu. Sularına azalmasından dolayı Eber Gölü kayık mezarlığına döndü. Eber Gölü şuanda gerçekten can çekişiyor. Yüzde 80'i sazlıklarla kaplı olan ve biyolojik çeşitliliği çok çok fazla olan Eber Gölümüzde suyun çekilmesiyle beraber yangın olayları fazlalaştı. Bilinçsiz kişiler bazen ısınmak için ateş yakıyorlar ve ters bir rüzgarla beraber yangın olayları fazlalaşıyor. Milyonlarca liralık ihracatını yaptığımız kamış ürünleri, saz ürünleri ne yazık ki yok oldu" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Milyon dolarlık kamışların neden yandığı araştırılıyor
Milyon dolarlık kamışların neden yandığı araştırılıyor
Milyon dolarlık kamışların neden yandığı araştırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Şehit polisimizin adının verildiği operasyonda, ele geçirilen eroinlerin üstündeki 'anka kuşunun' anlamı araştırılıyor
Şehit polisimizin adının verildiği operasyonda, ele geçirilen eroinlerin üstündeki 'anka kuşunun' anlamı araştırılıyor
İBB'den 580 milyon dolarlık Eurobond ihracatı
İBB'den 580 milyon dolarlık Eurobond ihracatı
Son dakika gündem: Ukrayna istihbaratından 100 milyon dolarlık yolsuzluk operasyonu
Son dakika gündem: Ukrayna istihbaratından 100 milyon dolarlık yolsuzluk operasyonu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri Aras Bulut İynemli
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Samet Aybaba Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milyon dolarlık kamışların neden yandığı araştırılıyor - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 13:53:58. #1.14#
title