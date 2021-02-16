Milyon Dolarlık Afiş Filmi
Milyon Dolarlık Afiş filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Milyon Dolarlık Afiş filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Milyon Dolarlık Afiş, izleyenleri Türkiye’de afiş kültürüne dair bir yolculuğa çıkarıyor. Sinema kültürünün kalbine doğru yapılan yolculukta, Türkiye’de afiş kültürünün panoraması gözler önüne seriliyor. Birçok sanatçıyla yapılan röportajın yer aldığı belgeselde, koleksiyoncuların film posterleri hakkındaki düşüncelerine de yer veriliyor.
Yönetmen: Fatih Yürür
Senaryo: Fatih Yürür, Hakan Tunga Kalkan
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Milyon Dolarlık Afiş
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com