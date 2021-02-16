Milyon Dolarlık Afiş Filmi

Milyon Dolarlık Afiş filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Milyon Dolarlık Afiş filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Milyon Dolarlık Afiş, izleyenleri Türkiye’de afiş kültürüne dair bir yolculuğa çıkarıyor. Sinema kültürünün kalbine doğru yapılan yolculukta, Türkiye’de afiş kültürünün panoraması gözler önüne seriliyor. Birçok sanatçıyla yapılan röportajın yer aldığı belgeselde, koleksiyoncuların film posterleri hakkındaki düşüncelerine de yer veriliyor.

Yönetmen: Fatih Yürür

Senaryo: Fatih Yürür, Hakan Tunga Kalkan

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Milyon Dolarlık Afiş

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com