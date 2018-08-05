Milyarderlerin İşe Yaramaz Şeylere Harcadıkları Milyon Dolarlar

Dünyadaki çok sayıdaki kişi için çok büyük öneme sahip olan para eğer zenginseniz o kadar da önemli olmuyor. Öyle ki zenginlik içerisinde yaşayan insanlar paralarını nereye harcayacaklarını şaşırıp, çok saçma ve kullanışsız şeyler satın almaktadırlar. Biz de bugün sizlere zenginler tarafından alınmış en saçma 7 üründen bahsedeceğiz.