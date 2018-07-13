Milyarder Yatırımcı Mark Mobius: Türkiye Ticaret Savaşından Kârlı Çıkacak

Mark Mobius, Bloomberg televizyonunda yaptığı açıklamada, "Para birimlerinde ve küresel piyasalarda gerçekleşen düşüşler sebebiyle Türkiye ve Brezilya gibi ülkeler bu ticaret savaşından kârlı çıkacak" dedi.

"DEVASA PROJELER RAHATÇA YAPILABİLECEK"

Tayyip Erdoğan'ın başkanlık seçimlerini oyların yüzde 52'sini alarak kazanmasıyla Türkiye'de gerginliğin azaldığını belirten Mobius, Kanal İstanbul gibi devasa projelerin bu sayede rahatça yapılabileceğini ve inşaat alanında hareketlilik yaşanacağını söyledi.

"TÜRK EKONOMİSİ ŞAHA KALKACAK"

Mobius, Türk lirasının son zamanlarda dolar karşısında güç kaybettiğini, ancak Türkiye'nin bu süreci atlatacağını inandığını belirtti. Erdoğan'ın son altı yılda gerçekleştirdiği icraatlarla Türkiye'nin iç kesimlerini kalkındırdığını ifade den Mobius, gelir dengesinin eşitlenmesi sebebiyle güç kazandığını belirtti. Mobius, Erdoğan'ın hayata geçirmek istediği büyük projeler tamamlandığı taktide Türk ekonomisinin şaha kalkacağını da vurguladı.