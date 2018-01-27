Milyarder Prens El Velid Bin Talal Serbest Bırakıldı
AFRİN HAREKATI'NDA 8. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Milyarder Prens El Velid Bin Talal Serbest Bırakıldı

Suudi Arabistan genelindeki yolsuzluk karşıtı tutuklamalar sırasında gözaltına alınan milyarder Prens El Velid bin Talal, üç ay sonra serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan genelindeki yolsuzluk karşıtı tutuklamalar sırasında gözaltına alınan milyarder Prens El Velid bin Talal, üç ay sonra serbest bırakıldı.

Prens Talal, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın kontrolü güçlendirmek ve petrol süper gücü için gerçekleştirdiği reformlar kapsamında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ritz Carlton Oteli'nde Kasım ayının başından bu yana tutukluydu. - İstanbul

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et