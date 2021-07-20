Milyarder iş insanı Jeff Bezoss uzaya çıktı
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Milyarder iş insanı Jeff Bezoss uzaya çıktı

Milyarder iş insanı Jeff Bezoss uzaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amazon'un kurucusu milyarder iş insanı Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'e ait roket ile uzaya çıkmayı başardı.

Amazon'un kurucusu milyarder iş insanı Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'e ait roket ile uzaya çıkmayı başardı. Bezoss, 3 kişilik ekibiyle uzaya gerçekleştirdiği 1.5 dakikalık seyahati başarı ile tamamladı.

Amazon'un kurucusu ve sahibi milyarder iş insanı Jeff Bezos, dünyanın merakla beklediği uzay yolculuğunu başarı ile tamamladı. Kendisinin sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'e ait New Shepard uzay aracı ile ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya gitmek üzere havalanan Bezos'a tarihin ilk "sivil ve pilotsuz uzay uçuşu"nda kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra 82 yaşındaki havacı Wally Funk ve 18 yaşındaki Hollandalı öğrenci Olivier Deamon eşlik etti.

Türkiye saati ile 16.00'da ateşlenen rokette yer alan ekip uzayda 1.5 dakika geçirdikten sonra dünyaya döndü. Uçuş öncesinde basına yaptığı açıklamada heyecanlı olduğunu belirten ve "İnsanlar bana gergin olup olmadığımı soruyor. Gergin değilim ama neler öğreneceğimizi merak ediyorum" ifadelerini kullanan Bezos'un, uçuş sırasında da sıkça mutluluğunu dile getirdiği ses kayıtlarına yansıdı. İnternet üzerinden canlı yayınlanan başarılı uçuş yaklaşık 10 dakika sürdü. Fırlatmanın ardından mürettebatı taşıyan kapsül başarılı bir şekilde paraşütlerle yer yüzüne ulaşırken, kapsülün entegre olduğu roket de yeniden kullanılmak üzere sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. - TEKSAS

Milyarder iş insanı Jeff Bezoss uzaya çıktı
Milyarder iş insanı Jeff Bezoss uzaya çıktı
Milyarder iş insanı Jeff Bezoss uzaya çıktı
Milyarder iş insanı Jeff Bezoss uzaya çıktı
Milyarder iş insanı Jeff Bezoss uzaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD'li milyarder Jeff Bezos ve beraberindeki mürettebatı taşıyan araç uzaya fırlatıldı
ABD'li milyarder Jeff Bezos ve beraberindeki mürettebatı taşıyan araç uzaya fırlatıldı
Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas...
Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas...
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