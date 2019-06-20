Milyar dolarlık jeotermal yatırımı YEKDEM’i bekliyor
JESDER Başkanı Ali Kındap, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) sona ereceği açıklanınca sektörde yeni yatırımların durduğunu belirterek, jeotermal yatırımlarının devamı için yeni teşvik modelinin bir an önce açıklanması çağrısı yaptı.
JESDER Başkanı Ali Kındap, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) sona ereceği açıklanınca sektörde yeni yatırımların durduğunu belirterek, jeotermal yatırımlarının devamı için yeni teşvik modelinin bir an önce açıklanması çağrısı yaptı.
Kaynak: Dunya.com
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