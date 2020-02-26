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Milwaukee, Toronto deplasmanında galip

NBA'de Milwaukee Bucks deplasmanda karşı karşıya geldiği Toronto Raptors'ı 108-97'lik skorla mağlup ederek üst üste 4., toplamda 50. galibiyetini aldı.

26.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:31
Milwaukee, Toronto deplasmanında galip

NBA'de deplasmanda karşı karşıya geldiği 'ı 108-97'lik skorla mağlup ederek üst üste 4., toplamda 50. galibiyetini aldı.


NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Ersan Ilyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Toronto Raptors'ı 108-97'lik skorla mağlup ederek 50. galibiyetini aldı. Bucks'ta Ersan oynamazken Khris Middleton 22 sayı, 8 asist, Giannis Antetokounmpo 19 sayı, 19 ribaund ve Eric Bledsoe 17 sayı, 7 ribaund ile mücadele ederek takımına galibiyeti getirdi. Ligdeki 17. yenilgisini alan Toronto'da ise Pascal Siakam 22 sayı, 6 ribaund ve Kyle Lowry 10 sayı, 6 asist ile maçı tamamladı.


NBA'de günün sonuçları şöyle:


Indiana Pacers: 119 - Charlotte Hornets: 80


Toronto Raptors: 97 - Milwaukee Bucks: 108


Chicago Bulls: 122 - Oklahoma City Thunder: 124


Denver Nuggets: 115 - Detroit Pistons: 98


Los Angeles Lakers: 118 - New Orleans Pelicans: 109


Portland Trail Blazers: 106 - Boston Celtics: 118


Golden State Warriors: 94 - Sacramento Kings: 112 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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