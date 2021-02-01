Milwaukee Kentinin Bütçesi Amerikalı Türk'e Emanet

ABD'de geçen yılki seçimlerde Amerikalı Türk adaylar arasında en büyük başarılardan birine, Wisconsin eyaletinin en büyük kenti Milwaukee'nin baş saymanlığına seçilen Aycha Sawa imza attı.

ABD'de geçen yılki seçimlerde Amerikalı Türk adaylar arasında en büyük başarılardan birine, Wisconsin eyaletinin en büyük kenti Milwaukee'nin baş saymanlığına seçilen Aycha Sawa imza attı. Sawa, ABD'de büyük bir kentin baş saymanı olmayı başaran ilk Amerikalı Türk oldu

Kaynak: DailyMotion.com