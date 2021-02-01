Milwaukee Kentinin Bütçesi Amerikalı Türk'e Emanet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milwaukee Kentinin Bütçesi Amerikalı Türk'e Emanet

01.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:49

ABD'de geçen yılki seçimlerde Amerikalı Türk adaylar arasında en büyük başarılardan birine, Wisconsin eyaletinin en büyük kenti Milwaukee'nin baş saymanlığına seçilen Aycha Sawa imza attı.

ABD'de geçen yılki seçimlerde Amerikalı Türk adaylar arasında en büyük başarılardan birine, Wisconsin eyaletinin en büyük kenti Milwaukee'nin baş saymanlığına seçilen Aycha Sawa imza attı. Sawa, ABD'de büyük bir kentin baş saymanı olmayı başaran ilk Amerikalı Türk oldu

Milwaukee Kentinin Bütçesi Amerikalı Türk'e Emanet

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Defne Samyeli Bülent Serttaş Farah Zeynep Abdullah
Spor Hakan Kutlu Ünal Karaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milwaukee Kentinin Bütçesi Amerikalı Türk'e Emanet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 11:48:39. #1.15#
title