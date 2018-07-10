Milos Jojic Başakşehir'de

Başakşehir Kulübü, Bundesliga'dan Sırp futbolcu Milos Jojic'i kadrosuna dahil etti.

İstanbul Başakşehir Kulübü, Bundesliga'dan Sırp futbolcu Milos Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Bundesliga'da FC Köln forması giyen Sırp milli futbolcu Milos Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Partizan ve Borussia Dortmund'da da oynayan 26 yaşındaki futbolcu, yarın sabah Salzburg'daki kampımıza dahil olacak. Milos Jojic'e ailemize hoşgeldin diyor, turuncu-lacivertli formamız altında başarılarla dolu yıllar geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.

(İHA)