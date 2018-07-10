Milos Jojic Başakşehir'de
Başakşehir Kulübü, Bundesliga'dan Sırp futbolcu Milos Jojic'i kadrosuna dahil etti.
Başakşehir Kulübü, Bundesliga'dan Sırp futbolcu Milos Jojic'i kadrosuna dahil etti.
İstanbul Başakşehir Kulübü, Bundesliga'dan Sırp futbolcu Milos Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Bundesliga'da FC Köln forması giyen Sırp milli futbolcu Milos Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Partizan ve Borussia Dortmund'da da oynayan 26 yaşındaki futbolcu, yarın sabah Salzburg'daki kampımıza dahil olacak. Milos Jojic'e ailemize hoşgeldin diyor, turuncu-lacivertli formamız altında başarılarla dolu yıllar geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.
(İHA)